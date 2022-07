L’équipe de softball Okanagan Elite se rend dans les Westerns – Kelowna Capital News

Les lanceurs viennent de Naramata, Kelowna et Vernon.

Le frappeur home run est de K-town.

Une fille de Tappen sort du banc pour faire des jeux défensifs salvateurs.

De Naramata au sud à Tappen au nord, l’équipe de softball féminine Okanagan Elite U17B est connue pour être à la hauteur de son surnom.

« Nous avons choisi les 12 meilleures filles de la région et formé une équipe », a déclaré l’entraîneur Ron Koch, de Kelowna, après que ses protégés se soient qualifiés pour les championnats de l’Ouest canadien du 4 au 7 août à St. Albert, Alta. en remportant la médaille de bronze aux finales de la Colombie-Britannique à Richmond.

L’élite a commencé les provinciaux avec quatre victoires consécutives en ronde préliminaire, puis a devancé le Langley Extreme 05 par un score de 5-4 en quart de finale. Jade Brown de Tappen, qui s’est assise sur le banc pendant les six premières manches pour encourager ses coéquipières, est venue remplacer la défensive à la septième manche. Elle a fait une prise glissante préservant le jeu pour la finale.

La séquence d’Okanagan se terminerait alors qu’ils perdaient une décision de 5-4 en manches supplémentaires contre Vancouver 05, et l’élite s’inclinait ensuite 8-7 contre l’équipe de Cloverdale Fury 05.

Leur fiche globale de 5-2 était bonne pour la médaille de bronze et une place aux championnats de l’Ouest canadien.

La ronde préliminaire comprenait une victoire de 7-5 contre les Islanders de Richmond. L’élite a marqué cinq fois dans la septième manche, mise en évidence par une bombe par-dessus la clôture du vainqueur du derby du tournoi à domicile Jaylen Moraice-Budalich de Salmon Arm.

La Cassidy Bank de Kelowna a réussi quatre circuits aux provinciaux pour Okanagan.

Les lanceuses Elle Woodman-Eglison de Naramata et Bella Di Palma de Kelowna ont bien lancé tout le week-end. L’élite a été privée des services d’un troisième bras, Jordyn Topping de Vernon, et ne l’aura pas sur le terrain pour les westerns.

Topping a subi une grave blessure au genou lors d’un tournoi à Seattle plus tôt cette saison. Elle doit subir une intervention chirurgicale cette semaine et devrait être absente de la commission de softball pendant neuf mois à un an, mais elle sera dans le bus pour encourager ses coéquipières en Alberta.

Pour compléter l’élite, Ava Hawrys et Cassie Scott d’Enderby, Sydney Kokestad de Lake Country, Lauren Towill et Mandy Oakland de Salmon Arm et Marissa Scott de Kamloops. Chris Topping de Vernon est un entraîneur de l’équipe.

Plus d’informations sur l’équipe, y compris une collecte de fonds pour aider les filles à se rendre à St. Albert, peuvent être trouvées sur leur page Facebook OKANAGAN ELITE U17B.



