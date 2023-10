L’équipe de Serie A de Naples publie un kit sur le thème du crâne pour Halloween

Alors que les températures baissent et que les nuits commencent à se rapprocher, Naples a une fois de plus accueilli le début imminent de la saison effrayante avec un kit en édition limitée sur le thème d’Halloween.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Comme c’est devenu une tradition ces dernières années, les champions en titre de Serie A ont créé une tenue unique au design macabre qui sera portée pendant quelques matchs vers la fin octobre.

L’inspiration pour le sinistre maillot de cette année a été tirée du cimetière Fontanelle à Naples – un ossuaire caverneux creusé dans les collines à l’extérieur de la ville et qui abrite les restes de milliers de citoyens morts au XVIIe siècle et qui plus tard est devenu le centre d’un culte local.

En tant que telle, la chemise présente un fond noir, un imprimé tête de mort gris intégral et un passepoil bleu vif. Il a également été lancé via une vidéo atmosphérique tournée dans la crypte de Fontanelle.

💀 Crânes de Naples ✨ Un autre chapitre du Nouveau 3ra est maintenant disponible Présentation de l’édition spéciale du jeu Halloween, désormais en vente sur la boutique en ligne du SSC Napoli et sur le marché eBay :

🛒 https://t.co/0C83pF2vBV

📦 https://t.co/GYJafkw4mf pic.twitter.com/bvcBnYEmHF – Officiel SSC Naples (@en_sscnapoli) 5 octobre 2023

Naples a pris l’habitude de produire régulièrement des kits ciblés qui coïncident avec diverses fêtes et anniversaires, la saison dernière ayant vu l’équipe italienne lancer des maillots originaux pour Saint Valentin (dont un gros bisou de rouge à lèvres sur le torse) et Noël (avec Rudolph le renne), ainsi qu’Halloween.

En effet, l’entrée 2022-23 de la collection Halloween croissante du club a vu un essaim hurlant de chauves-souris vampires ajouté à leur livrée bleue habituelle.

Napoli a déployé son premier kit macabre en 2021-22 qui a vu l’équipe enfiler une chemise noire recouverte de toiles d’araignées pour aider à célébrer la Toussaint au stade Diego Armando Maradona.

Vous pouvez certainement toujours compter [Dracula?] à Naples pour annoncer le début des célébrations d’Halloween dans le football.