L’équipe de sensibilisation de l’hôpital Hines VA répondra aux questions des vétérinaires le 14 décembre – Shaw Local

GRUNDY – La loi PACT – est peut-être la plus grande expansion des soins de santé et des avantages sociaux de l’histoire du Département des anciens combattants des États-Unis.

La loi – également connue sous le nom de Sgt. 1st Class Heath Robinson Honoring Our Promise to Address Comprehensive Toxics Act – apportera les changements suivants :

• Élargit et étend l’admissibilité aux soins de santé VA pour les anciens combattants exposés à des substances toxiques et les anciens combattants du Vietnam, de la guerre du Golfe et de l’après-11 septembre ;

• Ajoute plus de 20 conditions présomptives supplémentaires pour les fosses de combustion, l’agent orange et d’autres expositions toxiques ;

• Ajoute plus d’emplacements d’exposition présumée pour l’agent orange et les radiations ;

• Exige que VA fournisse un dépistage d’exposition toxique à chaque vétéran inscrit dans les soins de santé VA ;

• Aide l’AV à améliorer la recherche, la formation du personnel et les traitements liés aux expositions toxiques.

Le coordinateur de la sensibilisation de l’hôpital Hines VA avec le soutien du village de Channahon sera disponible pour répondre aux questions et fournir des informations sur ces nouveaux avantages de 10 h à 14 h, le mercredi 14 décembre, au Channahon Village Hall, 24555 S Navajo Drive in Channahon.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous les anciens combattants ; aucune inscription n’est requise.

Les vaccins contre la grippe seront également disponibles pour les anciens combattants éligibles.

Les gens peuvent être éligibles pour s’inscrire aux soins de santé VA si toutes ces déclarations sont vraies : ils ont servi dans le service militaire, naval ou aérien actif (y compris être appelés de la Garde nationale ou de la Réserve par un ordre fédéral), et ils n’ont pas t recevoir une décharge déshonorante, et ils satisfont à au moins une des exigences de service pour l’inscription.

Au moins une de ces conditions de service doit être satisfaite : Service d’au moins 24 mois consécutifs sans interruption (appelé continu), ou pour les membres de la Garde nationale et de la Réserve, la période complète de service actif, ou la décharge pour un service lié handicap, ou congédiement pour un service difficile ou «précoce» avant le 7 septembre 1980. (Remarque: le temps passé en service actif à des fins de formation uniquement ne compte pas dans les exigences de service.)

Il existe d’autres critères qui peuvent également rendre une personne éligible aux soins de santé VA. Ceux qui souhaitent s’inscrire doivent apporter une copie de leur DD214 et une pièce d’identité avec photo.

“Il y a eu plusieurs changements importants dans les avantages et les services fournis par le Département américain des anciens combattants à la suite de la loi PACT”, a déclaré Ken Buck, surintendant de la Commission des anciens combattants. “L’équipe de sensibilisation Hines VA est disponible pour aider à répondre aux questions et aider avec les demandes de prestations de soins de santé pour les anciens combattants.”

Pour ceux qui ne sont pas en mesure d’assister à un événement de sensibilisation, le VAC du comté de Grundy peut être contacté à vac@grundycountyil.gov ou au 815-941-3152 pour planifier un rendez-vous au bureau afin de discuter de ces nouveaux avantages et de tous les avantages et services disponibles pour anciens combattants.

Le système de santé VA Hines fournit des soins de santé aux anciens combattants, forme les futurs prestataires de soins de santé américains et mène d’importantes recherches médicales.

Les soins de la VA via le réseau Hines sont disponibles à partir de sept emplacements dans le nord-est de l’Illinois. Les installations comprennent l’hôpital Edward Hines Jr. VA à Hines et six cliniques externes communautaires à Aurora, Hoffman Estates, Joliet, Bourbonnais, Pérou et Oak Lawn.

Pour en savoir plus sur les services offerts par chaque emplacement, visitez la page des soins de santé VA Hines à www.va.gov/hines-health-care/health-services/