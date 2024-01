L’équipe de sculpture sur neige du Dakota du Nord participe à une compétition mondiale au Minnesota

STILLWATER, Minnesota (KVRR) – Connue bien plus comme destination estivale, il n’est pas rare que les rues de Stillwater, dans le Minnesota, soient beaucoup plus calmes en hiver, du moins c’était le cas avant que la ville n’organise le Championnat du monde de sculpture sur neige.

« L’impact a été remarquable. Nous en avons entre 50 000 et probablement 100 000. Il est vraiment difficile d’évaluer les visites au cours de cette semaine et des semaines suivantes. L’année dernière, nous avons eu plus d’un milliard d’impressions médiatiques. Il n’y a pas beaucoup de nouvelles en janvier, non ? Et c’était tout. Des gens viennent du monde entier pour venir ici et créer des œuvres d’art vraiment étonnantes », a déclaré Coprésident de Word Snow Sculpting Comité Sara Jesperson.

12 équipes bordent les rives gelées de la rivière Sainte-Croix et sont venues d’aussi loin que la Turquie, la Finlande et même l’Équateur. Il pourrait être difficile de choisir un favori.

En regardant toutes les sculptures étonnantes, vous trouverez peut-être des noms familiers représentant le Dakota du Nord sur la scène mondiale.

“Quatre sculptures sur la POWMIA Plaza à West Fargo lors de ce week-end extrêmement froid le week-end dernier”, a déclaré Michael Nelson de l’équipe du Dakota du Nord. « Malheureusement, l’événement de sculpture sur neige Frostival a dû être annulé en raison du manque de neige, mais nous le faisons depuis environ huit ans depuis son début et c’est en fait ainsi que nous nous sommes rencontrés en équipe. Josh et moi formions une équipe et nous affrontions Jay Ray qui travaillait généralement en solo. Nous échangeons les victoires, il semble que nous prendrions toujours la première ou la deuxième place et lorsque nous avons décidé d’accéder à la scène mondiale, nous avons fait équipe et nous travaillons ensemble depuis.

L’équipe nationale championne en titre du Dakota du Nord cherche à monter la barre avec chacune de ses créations.

“Le but de tout cela est de montrer un élément d’apesanteur”, a déclaré Nelson. «Donc, nous avons une forme féminine dans cette position onirique. Tout ce que nous avons fait depuis le début de ce projet a été de repousser les limites de la neige et de donner l’impression que c’est impossible à faire sans neige.

Le froid est arrivé juste à temps pour l’événement. Malheureusement, la météo a également entraîné de mauvaises conditions de déplacement pour certaines équipes, mais les températures glaciales n’ont pas pu empêcher un geste d’hospitalité chaleureux.

“Pas d’outils, pas de vêtements, rien”, a déclaré Marie-Claude-Paris-Tanguay d’Équipe Canada. «Tous nos bagages ont été perdus quelque part dans un coin d’une chambre d’Air Canada donc non non nous n’avions rien pour le premier jour. Nous avions des vêtements que tout le monde nous prêtait. Nos sympathiques voisins du Dakota du Nord nous ont prêté des outils et tout le monde essayait de nous aider.

« Ils ont finalement obtenu leurs outils et ils ont fait un travail incroyable, mais nous n’avons pas hésité, a déclaré Nelson. « Nous avons eu le luxe de pouvoir conduire ici, nous avions donc deux camions remplis de matériel, nous avons donc beaucoup de choses à faire. Nous avons probablement suffisamment d’outils pour tout le monde ici. Il semble que ce qui nous unit, c’est que tout le monde nous soutient, c’est beaucoup moins compétitif qu’on pourrait le penser.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait pour eux de remporter le grand prix, Nelson a répondu : « Vous savez, le plus important, c’est de s’ouvrir à d’autres événements. Il s’agit d’un événement incroyable, mais il existe d’autres compétitions internationales uniquement sur candidature. Il y a de grandes compétitions en Chine, au Japon et en Europe. ce que nous aimerions vraiment faire si nous gagnons, c’est commencer à regarder certaines de ces compétitions internationales et amener l’équipe du Dakota du Nord à l’étranger et montrer au reste du monde ce que nous avons obtenu.

Après tout, leur équipe de travail acharné, le Dakota du Nord, s’est classée troisième. L’équipe de Turquie a obtenu la deuxième place. DMême si elle ne disposait pas de ses outils pour le début de la compétition, l’équipe Canada a remporté le premier prix.