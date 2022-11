L’équipe de sauvetage de la Colombie-Britannique félicitée pour avoir secouru des conducteurs piégés lors des inondations de l’année dernière

Des membres de l’Aviation royale canadienne ont récemment été honorés pour leurs efforts de sauvetage lors de l’inondation et du glissement de terrain à Agassiz-Harrison l’an dernier.

Le 442nd Transport and Rescue Squadron (442 Sqn) basé à Comox est le premier lauréat du Barry Marsden Memorial Award pour « son dévouement exceptionnel à son mandat de recherche et de sauvetage à l’appui des efforts d’évacuation massive causés par les glissements de terrain sans précédent qui se sont produits près d’Agassiz ».

L’année dernière, des glissements de terrain jumeaux ont bloqué des centaines d’automobilistes le long de la route 7 lors d’une série de rivières atmosphériques qui ont déversé des centaines de millimètres de pluie sur la région d’Agassiz-Harrison. En plus des agences locales travaillant 24 heures sur 24 pour s’assurer que tout le monde sorte en toute sécurité, le 442e Escadron a déployé un hélicoptère CH149 Cormorant et, après avoir évalué le danger pour les voyageurs bloqués, a appelé deux autres hélicoptères CH149 et un CC115 Buffalo pour aider à l’évacuation. . Dans les deux heures suivant l’appel à l’aide initial, des équipes complètes de recherche et de sauvetage étaient sur le terrain.

Les hélicoptères ont atterri plusieurs fois sous des pluies torrentielles et des vents violents dans des zones couvertes de débris de glissement de terrain. Au final, ils ont pu évacuer 311 personnes, 26 chiens et un chat. Selon un communiqué de l’Honorable Company of Air Pilots, qui a remis le prix au 442 Sqn à Londres, en Angleterre, le sauvetage de la région d’Agassiz a été la plus grande évacuation massive de l’histoire du Cormorant.

Cette performance est conforme aux plus hautes traditions de service et a fait grand honneur à l’Aviation royale canadienne et aux Forces armées canadiennes dans leur ensemble », indique le communiqué. “La performance et la contribution exceptionnelles du 442e Escadron en cette période de détresse exceptionnelle, contribuant à la préservation de la vie lors d’une catastrophe naturelle, méritent pleinement d’être reconnues par l’attribution du Barry Marsden Memorial Award.”

Le Barry Marsden Memorial Award est décerné à un individu, un équipage d’avion ou une organisation “pour une contribution exceptionnelle à la préservation de la vie lors d’une catastrophe naturelle”.

Né à Vancouver, Kenneth Barry Marsden a été le cofondateur de la société de lutte contre les incendies Conair Aviation, au cours de laquelle il a consacré plus de 3 500 heures de soutien aérien contre les incendies de forêt et les opérations de pulvérisation spécialisées, y compris le contrôle de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. En plus des innovations sous sa direction chez Conair et Cascade Aerospace, s’occupant de la flotte nationale de C-130, Marsden était un ardent défenseur de l’éducation de la prochaine génération dans l’industrie aérospatiale.

Marsden est décédé le 27 juillet 2021. Il a été intronisé membre du Temple de la renommée de l’aviation du Canada à Wetaskiwin, en Alberta, le 30 mai 2009.

