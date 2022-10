L’équipe de sauvetage de la Colombie-Britannique et les acrobaties de la baleine aident à la sauver d’un enchevêtrement dangereux – Kelowna Capital News

Une baleine à bosse de 10 mètres de long empêtrée dans des engins de pêche dans le détroit de Géorgie en Colombie-Britannique a été secourue grâce à une équipe d’experts, un drone, une balise satellite, des citoyens inquiets et une acrobatie du captif lui-même.

Les manœuvres impressionnantes ont toutes été accomplies avec un public encore plus impressionnant. L’animal piégé avait un groupe de baleines de compagnie nageant à ses côtés tout le temps.

Paul Cottrell, responsable du sauvetage des mammifères marins du Pacifique pour Pêches et Océans Canada, a déclaré que des appels concernant une baleine prise dans une ligne de pêche tirant une bouée jaune ont commencé à arriver jeudi dernier.

Bien que les sauveteurs aient passé toute la journée à chercher, ce n’est que le lendemain matin, lorsqu’une équipe d’observation des baleines a repéré et suivi l’animal au large de l’île Gulf de Texada, que les responsables ont pu venir placer une balise satellite sur l’engin traînant. .

“Donc c’était énorme. Ensuite, nous pourrions nous détendre un peu car nous serions en mesure de trouver l’animal grâce à la balise satellite », a déclaré Cottrell.

Avec la balise comme guide, l’équipe a pu converger vers l’animal et libérer un drone pour voir de plus près exactement comment il était attaché par la corde.

« Nous pourrions avoir une très bonne vue à vol d’oiseau. Nous savions exactement comment l’équipement était par la bouche », a-t-il déclaré.

« Il y avait une bouée du côté gauche, ou du côté bâbord de l’animal, à travers la bouche et puis du côté droit, il y avait une ligne qui dépassait… traînant beaucoup derrière l’animal, beaucoup derrière la bouée. “

Cottrell a déclaré qu’ils avaient appris qu’ils avaient affaire à environ 90 mètres de corde en polyacier, ainsi qu’à la bouée et aux engins de pêche à la crevette. La corde solide et abrasive était prise dans la bouche de la baleine et avait déjà commencé à user la chair.

“Cette corde dans la bouche empêcherait l’animal de se nourrir avec succès, il était donc impacté de cette façon”, a déclaré Cottrell. « La corde peut continuer à s’user dans la chair et parfois être ingérée. Cela peut donc être définitivement une situation mortelle.

Les sauveteurs ont également dû faire face à trois autres baleines à bosse nageant à côté de l’animal piégé.

Malgré également l’agitation, deux des baleines sont restées à côté de l’animal piégé et des bateaux de sauvetage, tout le temps, a déclaré Cottrell.

“Cela a considérablement compliqué les choses parce que non seulement nous craignions que les animaux ne s’emmêlent dans cet engin traînant parce qu’ils étaient si proches de la baleine, mais aussi comment ils réagiraient une fois que nous aurions commencé à travailler… pour retirer l’engin.”

Il a déclaré que les rencontres avec des animaux de compagnie, en particulier un groupe de cette taille, sont rares. Au cours de ses plus de 50 sauvetages, c’était la première fois qu’il voyait un groupe aussi important.

«Ils voyagent ensemble et souvent les mêmes animaux voyagent ensemble. Pourquoi ont-ils choisi de continuer avec cet animal alors qu’il était sous la contrainte et empêtré ? Nous ne savons pas », a-t-il dit.

Un plan de sauvetage a été élaboré et l’équipe a commencé à couper lentement la ligne d’un côté de la bouche de la baleine en espérant qu’avec un côté dégagé, la corde restante glisserait plus facilement.

Alors que l’opérateur du drone surveillait les baleines afin que les conducteurs de bateaux puissent réagir à tout changement de comportement, l’équipe a passé quatre heures à dégager la moitié de l’enchevêtrement avant de mettre un peu de tension de l’autre côté.

C’est alors que la baleine a pris le relais.

“L’animal a réagi à cette tension et a fait un spyhop up et un backflip … il a en fait juste sauté toute la ligne”, a déclaré Cottrell.

“Donc, le plan a parfaitement fonctionné.”

Cottrell a déclaré que le sauvetage n’aurait pas été possible sans les sept appels concernant la baleine qui sont arrivés en l’espace de deux jours, notamment de la part de citoyens, d’un capitaine de ferry et de l’équipage d’observation des baleines.

Au final, les sauveteurs ont pu utiliser le drone pour suivre la baleine libérée – et ses compagnons – alors qu’ils nageaient ensemble.

—Ashley Joannou, La Presse canadienne

Baleines