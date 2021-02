L’équipe de Sacramento MLS en attente indéfinie après le retrait du principal investisseur

La Major League Soccer a annoncé vendredi que l’équipe d’expansion prévue pour Sacramento, en Californie, qui devait commencer à jouer en 2023, est maintenant en attente indéfinie après que Ron Burkle, le principal investisseur de l’équipe proposée, ait informé les responsables de la MLS qu’il avait « décidé de ne pas le faire. aller de l’avant avec l’acquisition d’une équipe d’expansion MLS « dans la ville en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs sources connaissant la situation ont cité l’augmentation des coûts associés à la construction d’un stade sur le site des Downtown Railyards comme étant la principale raison pour laquelle Burkle, qui est également copropriétaire des Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey, a décidé de ne pas aller de l’avant. Une source a déclaré que les coûts du stade de Sacramento sont passés de 300 millions de dollars à 400 millions de dollars, tandis que les coûts d’infrastructure sont passés de 27 millions de dollars à 47 millions de dollars. En plus de ces augmentations, la capacité de lever des fonds auprès des partenaires limités des projets, tous au milieu d’une pandémie, a chuté d’environ 60 millions de dollars par rapport à ce qui était prévu.

« Après avoir travaillé pendant de nombreuses années pour amener une équipe MLS à Sacramento, la Ligue continue de croire que cela peut être un grand marché MLS », a déclaré la MLS dans un communiqué. « Dans les prochains jours, la Ligue travaillera avec le maire Darrell Steinberg pour évaluer les prochaines étapes possibles pour la MLS à Sacramento. »

La MLS a annoncé l’équipe de Sacramento en grande pompe en octobre 2019, mais l’accord était compliqué. Burkle et le co-investisseur Matt Alvarez devaient non seulement verser des frais d’expansion de 200 millions de dollars, plus les coûts du stade, mais Burkle et Alvarez devaient également acquérir le côté du championnat USL Sacramento Republic auprès du propriétaire Kevin Nagle. Cette partie de l’accord n’a pas non plus été conclue.

Des doutes ont commencé à émerger plus tôt cette année sur la question de savoir si Burkle allait de l’avant avec le projet après que The Athletic ait rapporté que le groupe de Burkle avait manqué un paiement initial sur les frais d’expansion. Cette nouvelle s’est avérée un signe avant-coureur, car Burkle a informé la MLS vendredi soir qu’il se retirait de l’accord. Des sources ont confirmé un rapport supplémentaire d’Athletic selon lequel le groupe de Burkle n’a jamais signé l’accord de longue durée avec la MLS.

« Je tiens à remercier le maire Steinberg pour ses efforts continus pour amener la MLS à Sacramento », a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber. «Son engagement envers la ville et ses services pour ses passionnés de football devraient rendre fiers tous les citoyens de Sacramento.

« L’intérêt de posséder un club dans la Major League Soccer n’a jamais été aussi élevé. Et je reste incroyablement optimiste quant à la finalisation des plans d’expansion de notre 30e équipe. »

L’annonce équivaut à un revers massif, et peut-être un glas, pour les espoirs d’expansion de Sacramento. Alors que la République de Sacramento reste bien soutenue, trouver un groupe de propriété avec des poches suffisamment profondes a été une lutte. À la fin de 2017, Sacramento était considéré comme l’un des pionniers de la course à l’expansion, mais a fini par perdre contre Nashville et Cincinnati lorsque Meg Whitman a choisi de ne pas investir dans l’effort d’expansion de Sacramento.

Burkle était considéré comme le principal investisseur de Sacramento, mais maintenant, malgré la sélection d’un site de stade, l’avenir de Sacramento en tant que domicile d’une équipe de la MLS est sérieusement mis en doute.