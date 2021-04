Sprinter étoile Hima Das est convaincue que l’équipe féminine indienne de relais 4x100m, dont elle fait partie, pourra se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo lors du relais mondial d’athlétisme en Pologne le mois prochain. Les huit premiers des relais mondiaux les 1er et 2 mai à Chorzow en Selisia obtiendront des places automatiques pour les Jeux de Tokyo, qui doivent débuter le 23 juillet. être un membre clé du quatuor indien du relais 4x100m, les trois autres étant probablement le détenteur du record national Dutee Chand, Archana Susenndran et S Dhanalakshmi. Himashree Roy et AT Dhaneshwari sont les autres membres de l’équipe de relais 4x100m nommée par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI).

«Dutee fera également partie de l’équipe, nous sommes convaincus que nous pouvons nous qualifier pour les Jeux olympiques lors des relais mondiaux. Nous devrions le faire », a déclaré Hima à PTI dans une interview.

«Je suis en très bonne forme et les autres membres se débrouillent bien et se préparent bien. Nous avons très bien fait (au 100 m individuel) lors de la Coupe de la Fédération », a-t-elle ajouté.

L’épreuve du 100 m de la Coupe de la Fédération en mars a été remportée par Dhanalakshmi en 11,38 secondes tandis que Chand et Suseendran ont terminé deuxième et troisième avec 11,58 et 11,76 respectivement.

Hima avait remporté l’une des manches préliminaires en 11,63 mais a été disqualifié dans la course finale après un faux départ.

La jeune femme de 21 ans originaire d’Assam, connue sous le nom de « Dhing Express », a déclaré qu’elle courrait principalement sur 100 et 200 mètres lors de la tournée d’entraînement et d’exposition en Turquie prévue par l’AFI à partir de la fin du mois.

«Je courrai 100m et 200m pendant l’entraînement. Je participerai également à des compétitions (épreuves de qualification olympique) dans une région de la Turquie », a-t-elle déclaré.

Hima est le champion du monde junior en titre du 400 m et médaillé d’argent aux Jeux asiatiques de 2018 dans la course d’un tour, mais n’a couru que 100 m et 200 m cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé si elle courrait le 400 m cette saison, elle a déclaré: «C’est une décision qui doit être prise par l’entraîneur (Galina Bukharina) et l’AFI. Tout le monde sait que j’ai quelques problèmes au 400m, je n’ai pas pu terminer aux Championnats d’Asie 2019. »

Hima a établi un record national de 50,79 secondes sur 400 m lors des Jeux asiatiques de 2018, mais une blessure au dos l’a forcée à se retirer à mi-chemin de la course d’un tour aux Championnats asiatiques de Doha en avril 2019.

Elle a couru deux courses de 400 m en République tchèque en 2019, mais elle n’a réussi que 53,07 lors de sa dernière course en août de cette année. Elle a raté les Championnats du monde 2019 en septembre en raison d’une blessure au dos.

Hima, ambassadrice de la marque Adidas, a également évoqué la nouvelle initiative du géant allemand du vêtement de sport à travers une série de films mondiaux lancée lundi.

À travers 20 films, dont ceux de Ranveer Singh, Hima, Beyonce, Paul Pogba, Mo Salah et Siya Kolisi, des histoires ont été racontées à travers des séquences rares pour montrer la culture sportive à travers le monde avec le slogan « Impossible is Nothing ».

«Cela me convient parfaitement car je ne serais pas venu aussi loin dans ma carrière si j’avais pensé que c’était impossible», a déclaré Hima.

VOIR LES POSSIBILITÉS – comme le disent les films audacieux et humains – est une question d’optimisme rebelle, enraciné dans le but d’adidas dans le pouvoir du sport de changer des vies, a déclaré le géant du sportswear.

