L’équipe de rallye russe quitte un événement emblématique après avoir refusé de “dénoncer” sa patrie

Kamaz-Master a refusé de signer un document qui leur permettrait de participer à la course de renommée mondiale

L’équipe russe Kamaz-Master ne participera pas au prochain rallye Dakar après avoir annoncé qu’elle ne signerait pas de documents qui, selon elle, les auraient obligés à “dénoncer” leur propre pays.

Le développement signifie que pour la première fois en 24 ans, le rallye Dakar de renommée mondiale n’aura pas de représentation russe, Kamaz-Master ayant remporté un total impressionnant de 19 victoires – tandis que la Russie dans son ensemble peut revendiquer 20 titres, deuxième uniquement à la France dans la liste de tous les temps.

Dans un message publié sur le site officiel de l’équipe, Kamaz-Master a dénoncé l’exigence de l’instance dirigeante internationale, la FIA, qui autorise les Russes à courir sous un statut neutre, mais à condition qu’ils signent certains documents comprenant des déclarations sur la situation en Ukraine.

“La participation des athlètes russes au rallye Dakar est due à la nécessité de signer le questionnaire de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) condamnant l’opération spéciale russe en Ukraine“, a déclaré l’équipe.

“À notre avis, le contenu de ce document est de nature politique et viole également les principes de règles du jeu équitables pour les athlètes. Nous estimons qu’il nous est impossible de signer de tels documents et de participer à des concours dans de telles conditions.”

Kamaz-Master a également déclaré que leur choix de se retirer était «évident” et ont promis leur soutien à “la Patrie, surtout quand elle est dans une situation difficile.”

L’instance dirigeante du sport automobile, la FIA, a annoncé en mars dernier qu’elle ne permettrait pas aux pilotes russes de concourir sans “reconnaissant le ferme engagement pris par la FIA d’être solidaire avec le peuple ukrainien”, ainsi que la promesse de ne pas “exprimer tout soutien (direct ou indirect) aux activités russes et/ou biélorusses à l’égard de l’Ukraine.”

Cela s’est produit au milieu de restrictions plus larges imposées au sport russe par diverses fédérations sportives, et qui ont suivi une sévère réprimande de la Russie de la part du Comité international olympique (CIO).

Il est devenu clair plus tôt ce mois-ci que les conditions d’entrée seraient probablement un point de friction pour les coureurs russes.

Sergey Karyakin, le champion russe de Dakar en 2017, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il souhaitait participer mais a exprimé sa condamnation du document qu’il serait tenu de signer.

“Ils ne me demandent pas seulement de signer [the document], mais aussi tous les athlètes russes. Tous ceux qui participent au sein de la FIA. C’est l’exigence de la FIA, qui a crié le plus fort au manque de politique dans le sport, mais en réalité, il y a une politique de doubles standards“, a déclaré Karyakin à RIA Novosti.

“Ce bout de papier dit qu’il ne faut pas soutenir le président, l’opération spéciale, que nous considérons les actions de notre pays comme destructrices. C’est-à-dire que dans ce format.”

Il ajouta: “Bien sûr, je ne signerai pas un tel document, j’ai certains principes dans la vie, aller à l’encontre de ma patrie est complètement faux.”

Une autre Russe, Anastasiya Nifontova, a également rejeté la demande d’apposition de sa signature sur le document et s’est donc exclue de Dakar.

Cependant, Konstantin Zhiltsov est celui qui courra à Dakar après avoir choisi de changer sa nationalité de russe à israélienne pour contourner de telles restrictions.

Le rallye Dakar débutera le 31 décembre et se poursuivra jusqu’au 15 janvier en Arabie Saoudite.