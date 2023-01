L’équipe de Priyanka “exerce des représailles” contre le père de Nimrit pour l’avoir accusée d’acheter des trolls contre sa fille

Dans l’épisode Bigg Boss 16 Shanivaar Ka Vaar du samedi 7 janvier, l’animateur Salman Khan a accueilli les proches de certains des candidats et a organisé une discussion avec eux. Dans la même discussion, le père de Nimrit Kaur Ahluwalia, Gurdeep Singh a allégué que Priyanka Chahar Choudhary visait sa fille depuis le premier jour. Il a également accusé Priyanka et son équipe d’avoir acheté des followers et des trolls pour déclasser sa fille sur les réseaux sociaux.

Gurdeep Singh a déclaré que sa fille était constamment ciblée par des trolls sur les réseaux sociaux, comme il l’a dit : “Je pense que Priyanka et son équipe achètent des haineux pour générer de la haine pour Nimrit. Priyanka est très peu sûre de ma fille. Tout le monde dans l’industrie admire Nimrit. Je ne comprends pas les commentaires qu’elle reçoit.”

Bien qu’à ce moment-là, la famille de Priyanka n’était pas présente pour la défendre, l’équipe de l’actrice et sa famille ont pris la décision d’écrire une lettre ouverte contre le père de Nimrit. Le dimanche 8 janvier, l’équipe de Priyanka a posté une lettre exprimant son mécontentement face aux mots utilisés par Gurdeep Singh dans le dernier épisode.

La lettre disait : « Nous sommes profondément blessés par les déclarations faites par le père de Nimrit Kaur Ahluwalia dans l’épisode d’hier. Monsieur, cet immense amour qu’elle a répandu à travers le pays est GAGNE et non acheté. Qu’il s’agisse de lui faire gagner le concours MyGlamm en utilisant “zéro bots” (oui, nous pouvons le dire avec fierté et confiance) ou d’entrer dans l’histoire avec 4 millions de tweets, nous pouvons vous assurer que tout cela est bien réel et qu’il est le résultat du sang, de la sueur et les larmes de tout le fandom. Elle a gagné l’amour de tous les fans parce qu’elle est vraiment JANTA KI JAAN !”.

Il a poursuivi: “De plus, tout comme Priyanka, nous n’aimons pas embrouiller qui que ce soit, mais maintenant que nous sommes ici, nous ne voulons pas non plus que notre silence soit confondu avec de la faiblesse. Ce n’est PAS une attaque, c’est une représailles Alors voilà – Le Paltan a passé un moment épouvantable à combattre les bots pendant le concours MyGlamm, et après avoir été déclaré GAGNANT du concours, nous pouvons dire que notre amour est plus fort que n’importe quel nombre de bots. famille.”





Bigg Boss 16 assistera à une semaine de la famille à partir de l’épisode de dimanche où les proches des candidats seront vus rester avec eux dans la maison pour soutenir leur famille. En regardant la promo, un tour de montagnes russes émotionnel est attendu pour les colocataires car ils rencontreront leurs parents après presque 3 mois et demi.

