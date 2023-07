L’équipe de Priyanka Chopra partage une vidéo de son « adorable danse d’anniversaire », les fans disent « qu’elle est si mignonne »

L’équipe de Priyanka Chopra partage une vidéo de la danse d’anniversaire de l’actrice avec les fans sur Instagram.

Priyanka Chopra a fêté ses 41 ans, mardi 18 juillet. L’équipe de l’actrice a partagé une vidéo de sa fête d’anniversaire et de son « adorable danse d’anniversaire » et les fans ne se lassent pas de sa gentillesse.

Mercredi, l’équipe de Priyanka Chopra s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo de « l’adorable danse d’anniversaire » de Priyanka Chopra. Dans la vidéo, on pouvait voir l’actrice danser, virevolter de joie pendant que son équipe allumait des bougies pour l’actrice.

Dans la vidéo, Priyanka Chopra a été vue portant une combinaison noire qu’elle a associée à un débardeur blanc. L’actrice a complété son look d’anniversaire en mettant l’autocollant « joyeux anniversaire » sur son chignon. Le texte de la vidéo disait : « joyeux anniversaire Priyanka Chopra Jonas, si heureuse de pouvoir te célébrer. A bien d’autres soirées omelettes et jours de « pause ». L’équipe de Priyanka a sous-titré le post, « la danse d’anniversaire la plus adorable ».

Les fans étaient ravis de voir la danse d’anniversaire de Priyanka Chopra et l’ont qualifiée de « mignonne ». L’un des commentaires disait « Charmant PC ». Un autre a écrit : « tu es un admirateur de la vie ». Un autre a écrit « Desi Girl ». Un autre a commenté: « Elle est si mignonne. »

Nick Jonas a également partagé une photo avec Priyanka Chopra en train de se détendre sur un yacht et de la serrer dans ses bras. Il a écrit un souhait sincère pour l’actrice qui disait: « J’adore te célébrer. Joyeux anniversaire mon amour » et a ajouté un cœur rouge.

Côté travail, Priyanka Chopra tourne actuellement son prochain film Heads of State dans lequel elle partagera l’écran avec Idris Elba et John Cena. Dirigé par Ilya Naishuller, le film est produit par John Rickard et Peter Safran. L’actrice était également censée jouer dans Jee Lee Zara de Farhan Akhtar avec Alia Bhatt et Katrina Kaif, cependant, si l’on en croit les informations, l’actrice s’est retirée du film en raison de son emploi du temps chargé.

