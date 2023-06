La POLICE et les pompiers se sont précipités à la porte d’un avion de British Airways plein à craquer après que les passagers et l’équipage aient été effrayés par une mauvaise odeur.

Une photo montre cinq membres du personnel des services d’urgence déployés sur le Boeing 777 – alors que les autorités ont dramatiquement annulé le vol Londres-New York.

3 Les pompiers photographiés sur les lieux après que les passagers ont été surpris par une odeur âcre Crédit : fourni

3 Les passagers étaient à leur place sur le Boeing 777 lorsque le vol a été interrompu. Photo d’archives Crédit : Getty

Des centaines de passagers étaient dans leurs sièges et attendaient le départ du service transatlantique lorsqu’il a été soudainement interrompu la nuit dernière.

Le chaos a commencé après qu’une odeur âcre a rendu les gens malades immédiatement après que l’avion a été repoussé du stand.

Et aucun risque n’a été pris, le service BA115 d’Heathrow à l’aéroport JFK étant considérablement suspendu quelques secondes avant le décollage.

Une source a déclaré au Sun hier : « Une odeur distinctive a été détectée sur le vol derrière une cartouche après le démarrage des moteurs. Une zone de l’avion a été immédiatement surveillée.

« Le pilote n’a pris aucun risque et a interrompu le décollage. De retour sur le stand, la police et les pompiers sont montés à bord pour enquêter mais n’ont détecté aucune émanation nocive, juste une odeur étrange.

« C’était une énorme inquiétude car certains membres d’équipage avaient réagi avec des maux de tête, des démangeaisons aux yeux et avaient signalé un goût de métal dans la bouche.

« A la onzième heure, alors que le service était sur le point d’atteindre la piste, les autorités ont décidé que l’avion n’était pas sûr de partir.

« Le vol a été annulé, les passagers ont été débarqués et ont été re-réservés sur des vols ultérieurs. C’était un pandémonium et personne ne savait ce qui se passait.

« Entre-temps, une équipe d’ingénieurs de BA a été chargée d’enquêter sur l’avion touché. »

Le Sun comprend que l’équipe du personnel de cabine a été renvoyée chez elle après l’annulation du vol à la dernière minute.

L’avion n’ayant pas quitté Heathrow, le vol retour prévu de JFK à Londres aujourd’hui – le vol BA172 – a également été annulé.

Notre source a déclaré : « Les effets d’entraînement sont énormes. Des correspondances manquées, des avions et des équipages hors de position, et un avion de ligne mystérieux et puant.

« Ils n’annulent pas les services de manière légère. »

Le Sun peut également révéler que mardi, lors d’un incident distinct, un avion BA de l’aéroport JFK de New York à Heathrow – le vol BA176 – a dû retourner aux États-Unis après le décollage en raison d’un « problème technique ». Les passagers étaient soit réservés pour des services ultérieurs, soit logés à l’hôtel avant de voyager le lendemain.

Un initié de BA a déclaré hier soir qu’ils « n’exploiteraient jamais un avion à moins d’être certains qu’il était sûr de le faire ».

British Airways a déclaré au Sun : « La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité et ne sera jamais compromise.

« Nous nous sommes excusés auprès de nos clients pour la gêne occasionnée et avons proposé un vol alternatif ou un remboursement complet. »