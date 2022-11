L’équipe de Pologne escortée par des avions de chasse lors d’un vol pour la Coupe du monde

Une paire de F-16 flanquait l’avion de l’équipe alors qu’il se dirigeait vers le Qatar

L’équipe nationale polonaise de football a bénéficié d’une protection supplémentaire pendant une partie de son voyage vers la Coupe du monde au Qatar, avec une paire d’avions de chasse F-16 accompagnant l’avion de l’équipe.

Dirigée par le prolifique attaquant Robert Lewandowski, l’équipe de Pologne s’est envolée pour le Qatar jeudi avant son match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Mexique la semaine prochaine.

Une vidéo partagée sur les comptes de médias sociaux de l’équipe montrait que leur avion était flanqué d’avions de chasse, l’équipage saluant les stars du football et affichant un message de soutien.

« Nous avons été escortés jusqu’à la frontière sud de la Pologne par des avions F16 ! lire le tweet accompagnant les images. “Merci et salutations aux pilotes !”

Faites boju Polsko 🇵🇱⚽️. Dziękujemy pilotom z bazy lotnictwa w Krzesinach. pic.twitter.com/aTvY7scbah — Łukasz Wachowski (@LukasWachowski) 17 novembre 2022

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16 ! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów ! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 17 novembre 2022

L’escorte spéciale intervient après que deux personnes ont été tuées cette semaine dans une frappe de missile sur le territoire polonais, non loin de la frontière ukrainienne.

Au départ, un certain nombre de responsables polonais et ukrainiens se sont précipités pour affirmer que la roquette avait été tirée par les forces russes, arguant qu’il s’agissait d’une attaque directe sur le territoire de l’OTAN.

Cependant, la Pologne a depuis reconnu que l’incident était très probablement le résultat d’un missile de défense aérienne ukrainien qui s’est égaré – un point de vue qui a été repris par l’OTAN et Washington.

Lire la suite Les Polonais profitent de l’interdiction de la Russie pour réserver leur place en Coupe du monde

La Pologne a réservé sa place à la Coupe du monde 2022 au Qatar après être sortie d’une finale de qualification européenne contre la Suède en mars.

Les Polonais devaient initialement affronter la Russie à Moscou en demi-finale des séries éliminatoires, mais ont refusé de jouer le match en raison du conflit en Ukraine.

La FIFA et l’UEFA ont ensuite interdit aux équipes russes de toutes les compétitions officielles, supprimant ainsi les chances de la Russie d’atteindre le Qatar.

Entraînée par Czeslaw Michniewicz, la Pologne entame mardi sa campagne du Groupe C de la Coupe du monde contre le Mexique, avant d’affronter l’Arabie saoudite et l’Argentine dans le but d’atteindre les huitièmes de finale.

