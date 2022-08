L’équipe de plongée de la GRC de Kelowna prend en charge la recherche d’un homme à McKinley Landing

L’équipe de plongée de la GRC a été déployée à McKinley Landing pour rechercher un homme.

L’équipe de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan a commencé à fouiller le lac Okanagan à la recherche d’un homme porté disparu vendredi (26 août). Le COSAR a fouillé la zone samedi et dimanche à l’aide d’une « caméra sous-marine » et d’un SONAR.

Actuellement, le COSAR est en “pause”, pendant que l’équipe de plongée est dans la région, a déclaré le responsable du COSAR, Duane Tresnich.

Le vent et les vagues ont rendu les recherches difficiles samedi, a déclaré Tresnich. Les conditions s’étaient apaisées dimanche, facilitant les recherches.

Les détails seront mis à jour au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.

