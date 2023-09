L’équipe de natation féminine des Majettes poursuit son héritage durable | Actualités, Sports, Emplois

L’équipe de natation des filles de Minot High est tout simplement dévouée.

Depuis plus de quatre décennies, chaque nageuse qui a rejoint l’équipe a tout donné, démontrant son amour pour le sport et sa volonté de gagner tout en remportant plus de 22 championnats et en établissant plus de 12 records de natation. Ils ont créé un héritage de succès qui se poursuit encore aujourd’hui avec une équipe composée de champions comprenant des étudiants-athlètes et l’entraîneur-chef elle-même.

« Il y a quelque chose à dire sur toutes les banderoles de récompense accrochées aux murs de la piscine de l’école. » a déclaré l’entraîneur-chef Emily Jensen. « C’est amusant pour le personnel d’entraîneurs parce que nous faisions tous partie d’équipes de championnat d’État. Il y a vingt ans, c’était l’année de mon diplôme d’études secondaires lorsque j’étais dans l’équipe et Barb McPeak, notre entraîneur de plongeon, a également plongé pour Minot High.

En 2003, Jensen, alors connue sous le nom d’Emily Weeks, deviendrait championne d’État de Minot High dans le 200 verges quatre nages individuel, un titre qu’elle détient avec fierté alors qu’elle travaille pour aider l’actuelle championne de la catégorie Ava Williamson pour une répétition à célébrer le 20e anniversaire de la victoire de l’entraîneur.

« Il me semble que cela s’est produit il y a une éternité », dit Jensen. « Ce serait cool d’avoir un champion d’État 20 ans plus tard venant de la même ville. »

Un tel accomplissement serait formidable à ajouter à l’héritage de l’équipe de natation féminine de Minot High, qui a remporté des compétitions depuis l’introduction du sport à l’école en 1974, la première dans l’histoire de l’école remontant à 1976 avec la nageuse Bonnie Flickinger dans les 50 ans. style libre dans la cour. Peu de temps après, les victoires commenceraient à croître dans les années à venir et finalement Minot High deviendrait une équipe concurrente à part entière et commencerait à établir des records, le premier étant en 2008 avec la nageuse Dagny Knutson qui établirait deux records cette année-là dans les deux disciplines. 200 verges et 500 verges libres.

Cette saison, l’équipe de natation des filles de Minot High a connu beaucoup de succès, car elle affiche actuellement un score global de 4-1 et s’est classée première dans les invitations Capital City et Williston Coyote. Selon Jensen, l’équipe de cette année est le plus grand qu’ils aient eu depuis des années.

« Notre classe junior est vraiment grande cette année. » dit Jensen. « Nous avons des champions d’État en titre qui, espérons-le, nous mèneront à une autre compétition d’État et de jeunes enfants formidables à venir. »

Bien que cette année, l’équipe dispose d’une liste importante qui changera bientôt car de nombreux élèves commenceront à fréquenter la nouvelle école qui est en cours de finition à Minot North lors de l’ouverture de l’école pour le trimestre scolaire 2024-2025.

« C’est triste de voir certains de mes amis partir et aller dans la nouvelle école. » » a déclaré Sam VonBokern. « Notre nombre peut diminuer, mais cela ne nous empêchera pas d’être amis et je suis heureux qu’ils aient comme un nouveau centre aquatique dont ils pourront profiter. »

En attendant que la scission prenne effet, l’équipe travaille toujours dur pour que cette saison compte et provoque une répétition de l’année dernière où Minot High avait trois nageuses devenues championnes d’État dans trois catégories individuelles distinctes. Ces nageuses sont la junior Ava Williamson pour le 200 verges quatre nages individuel, la senior Ella Kesler pour le plongeon et enfin la deuxième année VonBokern pour le 500 verges libre.

« L’année dernière, nous avons eu une compétition de natation très réussie dans l’État », dit Williamson. «Nous avions trois champions d’État, ce qui était une grosse affaire et c’était amusant de célébrer avec mon équipe et mes entraîneurs. Nous avons tous travaillé très dur pour y parvenir, et c’était cool de voir cela porter ses fruits.

Même si la célébration est toujours nécessaire après une saison réussie, cette équipe de natation n’est pas arrivée là où elle est sans participer à un entraînement sérieux qui garantirait son succès, en s’assurant que chaque nageur soit en pleine forme pour les compétitions.

« Nous nous entraînons le matin et l’après-midi, donc il y a beaucoup d’entraînement. » dit Williamson. « Cette année, nous nous sommes également concentrés sur notre force mentale, ce qui a beaucoup aidé car c’est un sport mental et difficile et un état d’esprit positif est très important. »

L’entraînement peut être difficile pour n’importe qui, en particulier pour un athlète, donc avoir la volonté de gagner n’est jamais suffisant pour continuer à concourir dans un sport donné. Il y a toujours un « l’amour du jeu » pour ainsi dire, où vous vous efforcez non seulement de gagner, mais parce que vous aimez ce sport et que vous l’avez toujours apprécié d’aussi loin que vous vous en souveniez et que cet amour est toujours visible dans cette équipe de natation, surtout cette saison.

«J’adore nager, je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit en matière de coordination» » dit VonBokern. « Je pense que j’ai commencé à nager quand j’avais cinq ou six ans, mais j’ai pris des cours avant cela. Le premier souvenir que j’ai est de plonger dans les profondeurs de la piscine pendant les cours pendant les trimestres.

Alors que ces nageurs regardent en arrière et se rappellent pourquoi ils nagent, ils continuent de travailler dur et d’aller de l’avant pour perpétuer l’héritage de leur équipe, tout en espérant profiter d’une dernière saison ensemble dans son ensemble et rendre leur école fière par la même occasion.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception