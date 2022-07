L’équipe de Mordaunt partage un article “par erreur” disant que les députés conservateurs “tueront la fête” s’ils votent pour Sunak et Truss

L’équipe de Penny Mordaunt a partagé un article “par erreur” avertissant que les députés conservateurs “assassineront le parti” qu’ils aiment s’ils votent pour Rishi Sunak et Liz Truss dans la course à la direction des conservateurs.

La colonne par Télégraphe La journaliste Alison Pearson a également soutenu que “l’effacement de notre parti aux élections générales de 2024 est pratiquement garanti” si l’un ou l’autre gagne la course.

La titre de la pièce – posté sur les réseaux sociaux de M. Mordaunt – lire: “Députés conservateurs – votez pour Rishi Sunak ou Liz Truss aujourd’hui et vous assassinerez le parti que vous aimez”.

Approuvant Mme Mordaunt, l’article ajoutait : « Mordaunt est une menace pour la vieille garde qui pense garantir la survie du parti conservateur, mais, en complotant pour installer l’un des suspects habituels, ils assassinent la chose qu’ils aiment » .

Cependant, quelques minutes après la publication du titre de l’article, celui-ci a été supprimé du fil Twitter officiel de Mme Mordaunt.

Une source de sa campagne a déclaré L’indépendant: “La campagne a tweeté cela par erreur sans avoir vu le titre.”

Cela survient alors que la première étape de la direction conservatrice entre dans ses dernières heures, avec Mme Mordaunt, Mme Truss et l’ancien chancelier M. Sunak en lice pour un poste dans les deux derniers.

Tweet supprimé de Penny Mordaunt (Twitter)

Le camp de Mme Mordaunt a également tourné le feu contre Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, en déclarant: “Liz Truss ne pourra pas gagner d’élections générales et mettrait en danger les sièges de député.”

Ils ont ajouté: «Aujourd’hui, il s’agit de continuité contre changement pour le Parti conservateur. Penny a déjà parlé avec des collègues ce matin et tant de partisans de Tom et Kemi appellent au changement.

«En tant que seule personne à ne pas faire partie du cabinet de Johnson, Penny est la seule députée restante dans la course qui offre au parti et au pays un véritable nouveau départ. Les députés, les membres du parti et les électeurs de tout le pays réclament quelque chose de nouveau, mais seule Penny Mordaunt peut offrir cela.

Mercredi matin, Mme Mordaunt, ministre du Commerce, a également obtenu le soutien de l’ancien ministre du Cabinet Damian Green, qui a déclaré qu’elle offrait une “chance d’unifier” les conservateurs.

Alors que le cinquième tour de scrutin doit s’ouvrir à 13 heures et que M. Sunak mène le vote des députés, Mme Mordaunt et Mme Truss se battent pour obtenir une place dans la phase finale du concours où les membres conservateurs votent.

Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle était la “seule personne capable d’apporter le changement” dont le Royaume-Uni a besoin, ce qui est “conforme aux vrais principes conservateurs”.

Le ministre des Affaires étrangères a recueilli 15 voix pour obtenir le soutien de 86 députés conservateurs mardi tandis que Mme Mordaunt a augmenté sa part de 10 pour s’asseoir sur 92. Les deux se bousculent maintenant pour gagner le soutien des députés qui ont soutenu Kemi Badenoch, qui a été éliminé mardi. .