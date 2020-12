On dit que l’équipage de Mission Impossible vit dans la peur après l’effondrement explosif de Tom Cruise sur le plateau des relations avec Covid qui l’a vu hurler des jurons sur les membres de l’équipage et menacer tout le monde avec le sac.

La semaine dernière, l’acteur de 58 ans, de la taille d’une pinte, a divisé les opinions lorsqu’il s’est envolé dans une rage volcanique après avoir repéré deux membres d’équipage sur le tournage de Mission Impossible 7 à moins de deux mètres l’un de l’autre.

Explosant de colère, l’acteur miniature a menacé de renvoyer toute personne qu’il voyait enfreindre les règles de santé et de sécurité de Covid et a affirmé que toute l’industrie hollywoodienne regardait comment son nouveau film était réalisé afin de reproduire les règles de Covid.

On dit maintenant que l’équipage a peur de nouvelles explosions explosives, ils sont maintenant anxieusement sur la pointe des pieds autour du travail – cette nouvelle suivante que certains membres d’équipage ont déjà démissionné pour protester contre les accès de colère de Tom.







Une source a déclaré à US Weekly: «Ils pensent que cela a beaucoup à voir avec son ego. Mis à part ses bonnes intentions, il n’avait pas besoin de se plaindre et de s’extasier comme il le faisait.

Ils ont continué en disant que l’équipage «marchait sur des œufs» depuis la fusion de Tom.

La source ajoute: « Selon lui, il n’y a pas de marge d’erreur, surtout quand tant d’autres productions ont été fermées. »







Alors que Mission Impossible a tourné au Royaume-Uni et en Europe tout au long de la pandémie, de nombreuses autres productions ont terminé avec succès leur travail malgré les défis supplémentaires présentés par la crise sanitaire actuelle.

La diatribe furieuse de Tom a déclenché un contrecoup avec certains fans comparant son explosion «toxique» au comportement rapporté d’Ellen DeGeneres.

Alors que l’actrice et survivante de la Scientologie Leah Remini a accusé l’acteur de A Lit d’être «abusif».







Appelant son explosion comme rien de plus qu’une cascade – et utilisant ses connaissances d’initié pour expliquer que les scientologues ne croient pas en soi aux pandémies – elle a dit: Ce comportement n’est ni normal ni approprié. Personne ne peut répondre à son explosion sans être renvoyé. Et encore une fois, ce n’est pas une pandémie en laquelle Tom et la Scientologie croient. «

Elle a poursuivi: «La réaction de Tom qui a été publiée hier montre sa vraie personnalité. C’est une personne abusive.

«J’en ai été témoin, j’en ai été le destinataire à un petit niveau, et on m’a parlé d’abus similaires de la part de son ancienne petite amie, de ses employés et de ses amis. C’est le vrai Tom.