L’équipe de Meghan Markle appelle la revendication d’intimidation à une « attaque contre son personnage »

En réponse aux accusations, les avocats de Meghan et Harry ont déclaré Les temps était « utilisé par le palais de Buckingham pour colporter un récit totalement faux » avant que les Sussex ne donnent leur interview très attendue avec Oprah Winfrey le 7 mars.

CBS a publié un teaser choquant de la spéciale le 28 février, dans lequel Harry a déclaré: « Je suis vraiment soulagé et heureux d’être assis ici, à vous parler, avec ma femme à mes côtés … Parce que je ne peux pas Imaginez ce que cela a dû être pour elle de traverser ce processus par elle-même il y a toutes ces années, parce que cela a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous nous sommes. »

Oprah a été montré en train de demander au couple, qui a officiellement démissionné de son poste de membre de la famille royale le mois dernier, « Étiez-vous silencieux ou étiez-vous réduit au silence? »

Une source proche de Harry et Meghan a déclaré à E! News, « L’interview va faire la lumière sur ce qu’ils ont vécu. Meghan et Harry sont soulagés d’être loin de tout », ajoutant: « Il y a beaucoup de tension entre eux et la famille royale. »

Après qu’Oprah a annoncé la prochaine interview assis, l’abbaye de Westminster a révélé que Reine Elizabeth II s’adressera au pays à l’occasion de la Journée du Commonwealth le même jour, le 7 mars, pendant l’émission Une célébration pour la journée du Commonwealth. Cela a soulevé la question de savoir si elle essayait d’éclipser le tout de son petit-fils.

Meghan est actuellement enceinte d’un autre bébé.