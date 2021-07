L’équipe de Man United est claire après l’épidémie de COVID qui a vu Preston amical annulé

La première équipe de Manchester United a été autorisée à reprendre l’entraînement après que des tests supplémentaires ont révélé que le groupe était exempt de coronavirus.

Le club a annoncé jeudi que le match amical prévu avec Preston North End avait été annulé après qu’un « petit nombre » de joueurs et de membres du personnel aient retourné des résultats positifs après avoir effectué des tests de flux latéral.

Cependant, les tests PCR de suivi – généralement plus précis – ont tous donné des résultats négatifs.

Un communiqué publié par United vendredi disait : « Après d’autres tests hier et aujourd’hui, nous pouvons confirmer qu’il n’y a aucun cas positif au sein du premier groupe d’équipes.

« Après consultation avec la Premier League, ils sont satisfaits que tous les protocoles COVID ont été correctement suivis et que l’équipe peut reprendre l’entraînement immédiatement. »

La décision d’annuler le match avec Preston laisse Ole Gunnar Solskjaer avec un seul match d’échauffement de plus avant le début de la campagne de Premier League le 14 août.

Un communiqué de United publié jeudi disait : « Le maintien de la sécurité de Covid est une priorité pour nous. À la suite des tests de routine du premier groupe d’entraînement de l’équipe aujourd’hui, nous avons identifié un petit nombre de cas suspects positifs. Cela a conduit ces personnes à s’isoler, en attendant d’autres essais.

« Par mesure de précaution basée sur les protocoles COVID, nous avons pris la décision difficile que nous ne pourrons désormais pas jouer le match amical contre Preston North End ce samedi.

« Nous regrettons la perturbation de Preston et la déception causée aux fans. Tous les fans de Manchester United qui ont acheté des billets pour le match seront automatiquement remboursés.

« A ce stade, nous ne nous attendons pas à d’autres perturbations autour de nos prochains matches, mais nous continuerons à suivre les protocoles de la Premier League à cet égard. »

United a battu le comté de Derby, perdu contre QPR et fait match nul avec Brentford jusqu’à présent cet été; et affronter Everton à Old Trafford le 7 août.