L’équipe de Lula se rend dans la capitale brésilienne pour amorcer la transition

On s’est interrogé sur la facilité avec laquelle da Silva pourra gouverner, en partie parce que les législateurs conservateurs du parti de Bolsonaro et d’autres ont bien réussi au premier tour des élections, le 2 octobre, et devraient présenter une opposition féroce. De plus, le bloc de politiciens « Big Center » connu pour échanger des positions et du porc soutient Bolsonaro à ce jour.