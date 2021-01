WUHAN, Chine (AP) – Les experts de l’Organisation mondiale de la Santé doivent entamer des réunions en face à face avec leurs homologues chinois vendredi dans la ville centrale de Wuhan au début de la mission d’enquête tant attendue de l’équipe sur les origines du coronavirus .

Ces réunions devraient être suivies des premières visites sur le terrain dans et autour du centre industriel et des transports vendredi, a déclaré l’OMS sur Twitter, mais n’a pas donné plus de détails sur l’ordre du jour de l’équipe.

Il a déclaré que l’équipe avait déjà demandé «des données sous-jacentes détaillées» et prévoyait de parler avec les premiers intervenants et certains des premiers patients atteints de COVID-19.

«Toutes les hypothèses sont sur la table alors que l’équipe suit la science dans son travail pour comprendre les origines du virus COVID19», a tweeté l’OMS. «Alors que les membres commencent leurs visites sur le terrain vendredi, ils devraient recevoir le soutien, l’accès et les données dont ils ont besoin.»

Les membres de l’équipe avaient passé les deux dernières semaines dans une quarantaine obligatoire, au cours de laquelle ils avaient communiqué avec des responsables chinois par vidéoconférence pour préparer le terrain pour des visites sur le terrain.

Dans leur nouvel hôtel, certains ont été vus agitant des balcons, et des personnes arrivant à bord de trois bus sont entrées à l’intérieur, peut-être pour se joindre à la réunion préliminaire entre l’OMS et des scientifiques chinois.

L’OMS, qui est basée à Genève, a déclaré jeudi soir sur Twitter que son équipe prévoyait de visiter des hôpitaux, des marchés comme le marché des fruits de mer de Huanan lié à bon nombre des premiers cas, l’Institut de virologie de Wuhan et des laboratoires dans des installations comme le Wuhan Center for Contrôle de maladie.

La mission est devenue politiquement chargée, alors que la Chine cherche à éviter d’être blâmée pour des faux pas présumés dans sa réponse rapide à l’épidémie.

La confirmation des origines du virus prendra probablement des années; déterminer le réservoir animal d’une épidémie nécessite généralement des recherches exhaustives, notamment le prélèvement d’échantillons d’animaux, des analyses génétiques et des études épidémiologiques.

Une possibilité est qu’un braconnier d’animaux sauvages ait pu transmettre le virus à des commerçants qui l’ont transporté à Wuhan. Le gouvernement chinois a promu des théories, avec peu de preuves, selon lesquelles l’épidémie aurait pu commencer par des importations de fruits de mer congelés contaminés par le virus, une notion totalement rejetée par les scientifiques et les agences internationales.

Un centre d’intérêt possible pour les enquêteurs est l’Institut de virologie de Wuhan dans la ville où l’épidémie a commencé. L’un des meilleurs laboratoires de recherche sur les virus de Chine, il a construit une archive d’informations génétiques sur les coronavirus de chauve-souris après l’épidémie de 2003 de syndrome respiratoire aigu sévère.

De nouveaux cas de transmission locale en Chine continuent de baisser avec seulement 36 annoncés vendredi, alors même que la campagne annuelle de voyage du Nouvel An lunaire commence.

Les autorités ont pris diverses mesures pour décourager les voyages cette saison et beaucoup moins de Chinois que d’habitude semblent prêts à faire le voyage, même si cela pourrait être leur seule chance de rentrer chez eux et de voir leur famille toute l’année.

La province du Heilongjiang, au nord-est, a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas, 21, au cours des dernières 24 heures, suivie par la province de Jilin juste au sud. La capitale Beijing et sa province environnante du Hebei ont toutes deux signalé un nouveau cas chacune.