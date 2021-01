Une équipe internationale d’experts de l’Organisation mondiale de la santé devrait arriver en Chine cette semaine pour enquêter sur les origines de la pandémie de coronavirus, alors que le pays enregistre une forte augmentation du nombre de nouveaux cas.

La Commission nationale chinoise de la santé a annoncé lundi que l’équipe de l’OMS commencerait ses travaux dans le pays le 14 janvier. L’autorité sanitaire n’a pas précisé les lieux que les experts pourraient visiter ou les activités qu’ils pourraient mener pendant leur séjour en Chine. L’équipe espérait initialement venir en Chine début janvier, mais leurs plans ont été retardés car ils attendaient de recevoir l’autorisation formelle de Pékin.

Leur arrivée prévue a coïncidé avec un pic de nouveaux cas de Covid-19 en Chine. La Chine continentale a enregistré dimanche une augmentation quotidienne de 103 nouveaux cas, la plus élevée depuis que 127 infections ont été enregistrées le 30 juillet. La Chine ne compte pas les cas asymptomatiques dans son total d’infections.

Les nouveaux cas provenaient principalement de la province du Hebei, qui entoure Pékin. Le total quotidien comprenait également 18 « importé » cas de personnes arrivant en Chine.

Shijiazhuang, la capitale de la province du Hebei et qui abrite 11 millions de personnes, a lancé une campagne de tests de masse la semaine dernière et imposé des restrictions sur les rassemblements et les déplacements alors que la ville enregistrait une augmentation du nombre de nouveaux cas.

D’autres régions de Chine prennent maintenant des mesures similaires. Un comté de la province du nord-est du Heilongjiang a été verrouillé lundi après avoir découvert de nouvelles infections à Covid-19, ont rapporté les médias officiels.

Les premiers rapports de coronavirus sont apparus à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Les autorités sanitaires ont émis l’hypothèse que le virus aurait pu être transmis à l’homme par des chauves-souris et a commencé à se propager sur un marché humide de la ville chinoise. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé que le virus était peut-être déjà présent dans des pays comme la France et l’Italie.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé plus tôt ce mois-ci que la pandémie de coronavirus était probablement le résultat d’épidémies dans de nombreux endroits du monde, et a déclaré qu’il était erroné de blâmer Pékin pour la crise sanitaire.

