WUHAN, Chine (AP) – Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines de la pandémie de coronavirus a visité un centre provincial de lutte contre les maladies qui a joué un rôle très tôt dans la gestion de l’épidémie.

Les enquêteurs de l’OMS sont arrivés dans la capitale provinciale du Hubei, Wuhan, le mois dernier pour rechercher des indices et ont visité des hôpitaux qui ont traité bon nombre des premiers patients et un marché de fruits de mer où des cas d’infection par le virus alors inconnu sont apparus en décembre 2019.

La visite de l’équipe au Centre provincial de contrôle des maladies du Hubei intervient dans le cadre de contrôles chinois stricts sur l’accès aux informations sur le virus. La Chine a cherché à éviter d’être blâmé pour de prétendus faux pas dans sa réponse précoce à l’épidémie, tout en promouvant des théories alternatives selon lesquelles le virus serait originaire d’ailleurs et aurait même pu être amené à Wuhan depuis l’extérieur du pays.

Les preuves rassemblées par l’équipe ajouteront à ce qui devrait être une quête de réponses de plusieurs années. Déterminer le réservoir animal d’une épidémie nécessite des recherches massives, notamment le prélèvement d’échantillons d’animaux, des analyses génétiques et des études épidémiologiques.

La Chine a largement freiné la transmission intérieure grâce à des tests stricts et à la recherche des contacts. Le port du masque en public est observé presque universellement et des verrouillages sont régulièrement imposés aux communautés et même aux villes entières où des cas sont détectés. Les dernières flambées se sont principalement produites dans le nord-est glacial, avec 33 nouveaux cas signalés à l’échelle nationale lundi dans trois provinces.

Malgré cela, la Chine a enregistré plus de 2000 nouveaux cas nationaux de COVID-19 en janvier, le total mensuel le plus élevé depuis la phase finale de l’épidémie initiale à Wuhan en mars dernier. Deux personnes sont décédées de la maladie en janvier, le premier décès par COVID signalé en Chine depuis plusieurs mois.

Les écoles ont été mises en ligne et les voyages ont été considérablement réduits pendant les vacances du Nouvel An lunaire de ce mois-ci, le gouvernement offrant des incitations pour que les gens restent sur place pendant la période la plus importante pour les réunions de famille à travers le vaste pays.