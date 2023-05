L’équipe de l’IRS retirée de l’enquête de Hunter Biden – avocats

Un dénonciateur de l’agence fiscale américaine affirme que le ministère de la Justice a mal géré l’enquête sur le fils du président

Un agent de l’IRS qui allègue que le gouvernement américain s’est ingéré dans l’enquête sur l’évasion fiscale du fils du président américain, Hunter Biden, a affirmé que toute son équipe avait été brusquement retirée de l’affaire, une décision que son avocat a appelée « de représailles. »

Les avocats du dénonciateur anonyme ont publié une lettre aux médias dénonçant le retrait présumé de l’agent de l’enquête Hunter Biden, suggérant que cette décision pourrait même « constituent une obstruction à une enquête du Congrès » compte tenu de l’intérêt de certains législateurs du GOP pour l’affaire.

« Aujourd’hui, l’agent spécial de surveillance criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) que nous représentons a été informé que lui et toute son équipe d’enquêteurs sont retirés de l’enquête en cours et sensible sur le sujet controversé et très médiatisé sur lequel notre client a cherché à faire des dénonciations. au Congrès », ont déclaré lundi les avocats Mark Lytle et Tristan Leavitt.

Ils ont poursuivi en affirmant que le dénonciateur était « Informé que le changement était à la demande du ministère de la Justice », argumentant « cette décision est clairement une mesure de représailles » contre l’agent, qui avait précédemment demandé des protections juridiques afin de discuter de l’inconduite présumée des responsables du DOJ dans le cadre de l’enquête Hunter Biden.

Le mois dernier, Lytle a déclaré que l’agent avait des preuves suggérant une « défaut d’atténuer les conflits d’intérêts clairs » et « traitement préférentiel » dans l’enquête, ajoutant qu’il cherche à divulguer ces informations « de manière non partisane à la direction des comités concernés des deux côtés de l’allée politique. » L’avocat a noté que son client pourrait contredire le témoignage sous serment au Congrès au sujet de l’enquête fournie « par un haut responsable politique » mais n’a pas nommé le membre du personnel de l’administration Biden.

Le dénonciateur n’a pas encore comparu devant les législateurs, mais aurait rencontré des inspecteurs généraux du ministère du Trésor et de la Justice pour discuter des allégations.

L’enquête fédérale sur le jeune Biden a été lancée en 2018, commençant par une enquête plus large sur ses relations commerciales à l’étranger, mais se rétrécissant plus tard sur certains des revenus gagnés dans ses entreprises étrangères, ainsi qu’une fausse déclaration qu’il aurait faite quand l’achat d’une arme à feu.

En avril, des responsables de l’application de la loi contactés par NBC News ont décrit « une frustration croissante » au sein du FBI sur l’absence d’accusations contre Hunter Biden, car le bureau et l’IRS ont terminé leur travail sur l’affaire il y a près d’un an. Bien que le Washington Post ait précédemment rapporté que les enquêteurs pensaient disposer de suffisamment de preuves pour porter des accusations, le procureur américain David Weiss – nommé par Donald Trump – n’a pas encore pris de décision finale sur la question.