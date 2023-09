L’équipe de Ligue 1 de Lyon se sépare de l’entraîneur Laurent Blanc après un début de saison épouvantable

Lyon, septuple champion de France, s’est séparé lundi de son entraîneur Laurent Blanc après un début de saison catastrophique en championnat de France.

Lyon n’a qu’un point en quatre matches et a encaissé 10 buts, le club étant en bas du classement après une humiliante défaite 4-1 à domicile contre le Paris Saint-Germain.

Blanc, dont l’expérience à la tête du club n’a duré que 11 mois, était sous contrat jusqu’en juin 2024. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France s’était plaint des achats frugaux de l’intersaison dans un contexte de litige et d’affrontements entre l’actuel propriétaire du club, l’homme d’affaires américain John Textor, et son prédécesseur Jean-Michel Aulas.

Lyon a déclaré que Blanc avait quitté le club d’un commun accord aux côtés des entraîneurs adjoints Franck Passi et Philippe Lambert.

L’entraîneur adjoint Jean-François Vulliez a été nommé intérimaire, aux côtés des anciens joueurs lyonnais Jérémie Brechet et Sonny Anderson pendant que le club cherche un successeur permanent pour Blanc. L’ancien manager de l’AC Milan et de Naples, Gennaro Gattuso, ferait partie des candidats considérés par Textor.

Après avoir terminé la saison dernière à la septième place et à 23 points du champion du PSG, Lyon réalise son pire début de saison depuis 1966. Lyon est celui qui a marqué le moins de buts (trois), et aussi celui qui en a encaissé le plus, avec l’avant-dernier Lens. .

Le prochain match de championnat de Lyon aura lieu dimanche contre le promu Le Havre.

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, Blanc a mené Bordeaux au titre de champion en 2009 – lorsqu’il a mis fin à la série de titres de Lyon de 2002 à 2008 – avant de guider le Paris Saint-Germain vers trois titres de champion consécutifs de 2014 à 2016.

