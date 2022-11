L’équipe de l’émission de petit-déjeuner Radio 1 de Chris Moyles, star de Where I’m A Celeb, est maintenant – de Comedy Dave au producteur Aled

JUSQU’À ce qu’il quitte Radio 1 en 2012, la star de I’m A Celeb, Chris Moyles, régnait sur les ondes lors de l’émission de petit-déjeuner de la station.

Cependant, il n’était pas seul – avec un gang qui comprenait également les producteurs Aled et Pippa, les lecteurs de nouvelles Dom et Tina, et bien sûr son acolyte à l’antenne « Comedy Dave » Vitty.

Bbc

Le Chris Moyles Show s’aligne sur BBC Radio 1 en 2010[/caption]

Alors que certains membres du gang l’ont suivi lorsqu’il est passé à la station de musique indépendante Radio X, d’autres se sont lancés seuls.

Et, comme nous le prouvons ci-dessous, certains d’entre eux ont récemment eu de grandes nouvelles dans leur carrière et leur vie personnelle. De combien de ce lot vous souvenez-vous ?

Chris Moyle

AP : Association de la presse

Chris Moyles aux commandes de l’émission du petit-déjeuner en 2004[/caption] Rex

La star de la radio Chris est sur nos écrans tous les soirs actuellement, vivant aux côtés de son copain Boy George sur I’m A Celeb.

Avant cela, il a fait la une des journaux pour sa remarquable 5e perte de poids depuis qu’il a quitté Radio 1, où il était le «sauveur» autoproclamé de la station.

À juste titre surnommé, le présentateur de 46 ans est apparu dans Jesus Christ Superstar avant de surprendre tout le monde en prenant le petit-déjeuner à Radio X.

La station, détenue par une société dirigée par son ancien colocataire Ashley Tabor, était en bas du tableau d’écoute du géant de la BBC, mais a trouvé un public plus large depuis son arrivée.

‘Comédie Dave’ Vitty

Bbc

Comédie Dave et Chris ont formé un double acte radiophonique pendant des années[/caption]

On dit depuis longtemps que Dave et Chris se sont disputés, le couple aurait organisé des fêtes de départ séparées lorsqu’ils ont quitté Radio 1.

Cependant, bien qu’il ne soit pas venu avec Chris à sa nouvelle station à Radio X, il est également passé à la radio commerciale après 16 ans à Radio 1.

Il a animé une émission aux côtés de Gemma Arterton sur Hits Radio à Manchester et est producteur principal chez The Content Works, une société de podcast et de vidéo.

Aled Haydn Jones

Twitter

Aled Jones a récemment été nommé le patron général de Radio 1[/caption]

Les auditeurs de Radio 1 ont d’abord été présentés à Aled comme le “tea boy”, même s’il est rapidement devenu le cerveau de l’émission dans les coulisses. Et maintenant, il dirige toute la station.

Welsh Aled, 43 ans, a été nommé contrôleur de Radio 1 à l’été 2020, se disant “honoré” d’obtenir le poste.

De nombreux auditeurs ont plaisanté en disant que la nouvelle leur donnait l’impression d’être anciens, avec un tweet: “Si vous écoutiez Chris Moyles et que vous avez un certain âge, cela vous fera vous sentir vieux.”

Pippa Taylor

Instagram

Pippa a récemment annoncé qu’elle était fiancée au présentateur Toby Tarrant[/caption]

Le producteur Pippa était un autre ancien de Radio 1 qui est venu à Radio X avec Chris, offrant une voix familière aux auditeurs qui ont également fait le changement.

Elle a annoncé à l’antenne qu’elle s’était mariée après son petit ami Toby Tarrant – DJ fils de Who Wants To Be A Millionaire? légende Chris – s’est mis à genoux.

Pippa, 44 ans, a rencontré le joueur de 31 ans à Radio X, où il a animé l’émission après Moyles, et les fiançailles ont été révélées à l’antenne.

Tina Daheley

Twitter

La journaliste radio Tina a ensuite animé Crimewatch aux côtés de Jeremy Vine[/caption]

La lectrice de nouvelles Tina rapporte toujours les gros titres du matin, mais dans l’émission de Zoe Ball, sur la BBC Radio 2, un peu plus adulte.

L’homme de 41 ans a également animé les bulletins d’information Six and Ten O’Clock News de la BBC, présenté Breakfast et pendant un certain temps a été co-animateur de Crimewatch aux côtés de Jeremy Vine.





Dominique Byrne

Instagram

Dom a retrouvé son vieux copain Chris sur la nouvelle station[/caption]

Newsman Dom, 50 ans, a lu des bulletins sur l’émission Chris’s Radio 1, avant de faire de même sur des stations telles que Capital et LBC.

Il est passé à Radio X, qui appartient à la même société, lorsque son vieil ami Chris l’a rejoint.

Matt Fincham

Instagram

Matt, vu ici avec Billie Eilish, est en charge de la musique de Radio 1[/caption]

Le producteur Matt a déménagé pour travailler avec Nick Grimshaw après son passage dans l’émission de longue date de Chris sur Radio 1.

Il a mis en place le programme qui prendrait en charge le créneau du petit-déjeuner de Moyles et dirige maintenant toute l’opération musicale de Radio 1.