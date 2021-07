L’équipe de la NDRF sauve un chien du toit de l’hôtel Flood-Hit à Kolhapur

Après de fortes pluies, le Maharashtra a été touché par des inondations meurtrières. Au mardi 27 juillet, les inondations ont fait 207 morts dans des glissements de terrain et d’autres incidents liés aux pluies. Parmi les morts figurent également 313 animaux. Les opérations de sauvetage menées par les équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe parmi d’autres agences de sauvetage sont en cours. Au milieu de toute cette crise, lorsqu’un chien s’est retrouvé coincé sur le toit d’un hôtel à Kolhapur, la NDRF est venue à son secours. Un membre de l’équipe NDRF a grimpé sur le toit pour sauver le chien. Une vidéo de l’incident a été partagée par l’agence de presse ANI sur Twitter. Les internautes ont trouvé la vidéo réconfortante et le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, l’équipe de la NDRF est vue debout sur un canot de sauvetage devant un hôtel submergé tandis qu’un membre a grimpé sur le toit où un chien est coincé. La personne sur le toit essaie de soulever le chien tandis que trois personnes debout sur le canot de sauvetage tentent de l’aider. En regardant la profondeur et l’eau pure en dessous, le chien semble effrayé et résiste à leurs tentatives pour le faire tomber. L’équipe se rend compte que le chien a besoin de leur faire confiance pour venir. Alors, ils commencent à caresser le chien. Bientôt, ils réussissent à abattre le chien et à lui sauver la vie. Ensuite, ils naviguent sur le canot de sauvetage et amènent le chien sur une route sèche. Des policiers se tiennent à côté pendant qu’une personne capture le moment avec son appareil photo. Maintenant, c’est l’heure du repas pour le chien.

Réagissant à la vidéo, les utilisateurs de Twitter ont salué les efforts de l’équipe NDRF. Un utilisateur a écrit : « C’est ce qu’on appelle l’humanité.

Un autre utilisateur a trouvé la fin de la vidéo magnifique.

La fin est belle 😍❤️— swati ✨ (@FlankerFoxy) 26 juillet 2021

En plus des éloges, un utilisateur a également fait une suggestion à l’équipe NDRF en ce qui concerne une opération de sauvetage de chien. Il a écrit que l’équipe devrait attacher les harnais avant d’abaisser les chiens car cela les empêcherait de tomber, même s’ils se tortillent de peur.

Attachez toujours un harnais, puis abaissez un chien. Ils se tortillent de peur et vous pourriez perdre l’adhérence et ils pourraient tomber. Quoi qu’il en soit, bon exploit les gars – murugz ophtalmix (@Murugzopthalmix) 26 juillet 2021

Un lien attachant entre les humains et les chiens, n’est-ce pas ?

