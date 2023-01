L’équipe de la NBA s’entraîne aux pénalités avant les débuts de l’USWNT

L’équipe Inside the NBA est peut-être pleine de joueurs de basket-ball du Temple de la renommée, mais leurs pénalités de football pourraient nécessiter du travail.

Lors de l’édition de lundi soir d’Inside the NBA, l’ancien défenseur de l’USMNT Demarcus Beasley et la gagnante de la Coupe du monde de l’USWNT Julie Foudy ont rejoint l’émission. La paire a ensuite fait la promotion des débuts de l’USWNT par TNT et Warner Bros. Discovery mardi. Foudy et Beasley font tous deux partie de l’équipe de couverture pour ce match contre la Nouvelle-Zélande prévu à 22 h 05 HE. C’est le début de US Soccer dans le cadre de son nouveau contrat avec Warner Bros. Discovery.

Foudy et Beasley ont demandé à l’équipe Inside the NBA de se fixer un petit objectif. Ensuite, chacun des membres du panel traditionnel, Ernie Johnson, Shaquille O’Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, a pris un ou deux clichés. Johnson a frappé le poteau. Cependant, Kenny Smith a tenté de déjouer le gardien Charles Barkley en ratant un lancer franc. Malheureusement, la pénalité était aussi large que la faute intentionnelle sur le lancer franc, faisant des basketteurs 0/2.

Shaq a cependant sauvé la face. Comme un Kylian Mbappé de 7’6 en finale de la Coupe du monde, le Big Diesel a inscrit le penalty devant Charles Barkley. Barkley n’a pas pu se venger, ratant l’un de ses tirs au but et forçant O’Neal à sauver l’autre.

Beasley répond à l’appel

Smith, Barkley et O’Neal sont des grands du basket-ball, mais ils ressemblaient à des nouveau-nés jouant au football. Beasley, qui a joué 20 saisons de football professionnel en Amérique du Nord et en Europe, avait pour tâche de couler un lancer franc, peut-être l’équivalent d’un défi à un penalty.

Avec toute la pression des Hall of Famers qui regardent et le poids du monde du football sur ses épaules, Beasley a coulé le panier de la bande caritative. Pour être juste, il avait besoin de quelques rebonds.

À l’intérieur des pénalités de la NBA, ce n’est pas la première fois qu’ils pratiquent le football

Ce n’est pas la première fois que l’équipe d’Inside the NBA frappe autour d’un ballon de football. De plus, le clip de lundi n’est pas la première apparition de Foudy sur Inside the NBA. En 2001, lors du lancement de la Women’s Soccer Association, Foudy a tiré contre Barkley.

Puis, il y a quatre ans, il a rejoint l’équipe pour promouvoir la Ligue des champions sur TNT. Le talent Inside the NBA a tiré des coups francs, toujours peu impressionnants.