L’équipe de la LNH soutient les Russes dans le circuit de l’Euro

Le ministère tchèque des Affaires étrangères a signalé que les joueurs de hockey russes ne seraient pas recherchés lorsque les équipes de la LNH se rendraient à Prague

Le directeur général de l’équipe de la LNH, les Sharks de San Jose, a laissé entendre que la franchise pourrait boycotter deux matchs prévus à Prague le mois prochain si les officiels tchèques n’autorisent pas les joueurs russes de l’équipe à entrer dans le pays.

Les Sharks doivent ouvrir la nouvelle saison de la LNH avec des matchs contre les Predators de Nashville à l’O2 Arena de Prague les 7 et 8 octobre, dans le cadre des Séries mondiales 2022 de la ligue.

Les deux organisations ont des joueurs russes sur leurs listes, bien qu’avant la série, le gouvernement tchèque ait contacté la LNH pour signaler son interdiction de délivrer des visas aux citoyens russes en raison du conflit en Ukraine.

Le patron de San Jose, Grier, a déclaré qu’il ne prévoyait pas de problèmes pour l’ailier vedette Alexander Barabanov, mais a souligné la solidarité de l’équipe si le joueur de 28 ans était empêché de jouer sur le circuit.

“Nous sommes une équipe, donc, s’ils disent que certains gars ne peuvent pas passer, soit nous y allons tous, soit personne n’y va.” Grier a déclaré, selon le journaliste des Sharks Curtis Pashelka.

“Je crois assez fermement que nous sommes une équipe ici, nous sommes un groupe, et ce n’est pas la faute des joueurs. Ils n’ont rien fait de mal. Je ne pense donc pas qu’ils devraient être punis pour cela. a-t-il ajouté, notant que la ligue devrait faire face à un forfait potentiel au cas où des joueurs russes seraient bannis.

« Nous sommes avec eux et nous sommes tous ensemble comme un seul ici. Si cela arrive et j’espère que ce n’est pas le cas – et je ne prévois pas que ce sera le cas – nous ferons les choses en groupe.

Parmi les personnalités du sport tchèque qui ont particulièrement critiqué la Russie au milieu du conflit en Ukraine figure Dominik Hasek, double vainqueur de la Coupe Stanley.

Le gardien de but emblématique a même demandé à la LNH de suspendre tous ses joueurs russes, ce qui signifie que la superstar des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, serait mise à l’écart parmi des dizaines d’autres.

La LNH a suspendu son accord avec la Ligue de hockey continentale (KHL) basée en Russie et d’autres partenaires commerciaux du pays en mars, mais n’a montré aucune volonté d’imposer des sanctions aux joueurs russes qui figurent dans la ligue d’élite nord-américaine.

Cependant, le hockey est devenu un champ de bataille sportif particulier pour certains pays européens dans leurs sanctions contre la Russie.

Des nations comme la République tchèque, la Lettonie, la Suède et la Finlande ont toutes déclaré que tous les joueurs qui concourent dans la KHL ne seront plus considérés pour la sélection de l’équipe nationale.

Les anciennes équipes de la KHL Jokerit, basées à Helsinki, et Dinamo Riga de la capitale lettone se sont toutes deux retirées de la ligue vers la fin de la saison dernière.