L’équipe de la Breeders’ Cup d’Aidan O’Brien : gestionnaire de Ballydoyle avec les dernières nouvelles sur Broome, Meditate, Order Of Australia et plus | Nouvelles de la course

Le bataillon de la Breeders ‘Cup d’Aidan O’Brien a pris la piste à Keeneland pour la première fois mardi, avec l’entraîneur de Ballydoyle heureux d’être à nouveau dans le Kentucky.

L’opération Coolmore a eu beaucoup d’entrées au cours des deux jours de la réunion et la chaîne O’Brien a pu se dégourdir les jambes sur la piste pour la première fois depuis son arrivée après la fin de sa période de quarantaine.

S’exprimant avant la réunion de ce week-end – en direct sur Sky Sports Racing – O’Brien a déclaré: “Nous aimons venir à Keeneland parce que son temps peut être similaire au nôtre et tout le monde ici a l’esprit cheval, comme nous le sommes en Irlande.

“Vous devez être tactiquement rapide ici, mais vous devez également être capable de terminer votre course.

“Nous allons regarder le terrain, mais à mon avis, je préfère ça rapide parce que les chevaux de plat devraient être une question de vitesse.”

L’équipe de la Breeders’ Cup d’Aidan O’Brien

Gazon – Broome, âge de pierre

“En regardant l’équipe, nous avons deux chevaux dans le Turf. Broome a très bien couru dans la course l’an dernier. Les conditions n’ont pas toujours été en sa faveur, mais je pense qu’il appréciera le terrain s’il est rapide.

“Son seul défaut est qu’il rate la pause. C’est un chargeur tardif, mais il peut prendre le pied arrière. Nous essayons de faire des choses pour l’aider à mieux casser.

Ryan Moore a salué Broome après sa victoire dans les Hardwicke Stakes à Royal Ascot.





“Il s’est mal cassé à Del Mar sous Irad (Ortiz Jnr) et il le monte à nouveau. Ce jour-là, il lui a donné une chance et a dit qu’il ne pouvait pas croire qu’il avait été battu.

“Stone Age a bien couru dans les lourds (Champion Stakes) et est à l’aise sur un mile et demi, mais je pense qu’il n’y aura plus de pluie cette semaine et que les choses seront différentes pour lui.”

Order Of Australia, monté par Ryan Moore





Mile – Ordre d’Australie

“Nous avons Order Of Australia in the Mile, qui va répéter il y a deux ans.

“J’étais très content de sa course à Keeneland et il a été un peu épuisé. J’ai pris mon temps avec lui toute l’année et je viens de tourner doucement la vis sur lui et son dernier travail était très agréable. Nous l’avons élevé et toujours posséder une jambe en lui.”

Filly & Mare Turf – Mardi, Jouet

“Mardi, ça va très bien, elle a un beau tirage. C’était un mauvais terrain quand elle a couru en France (Prix de l’Opéra), mais son travail a été très bon.

“Toy a fait de très bons progrès depuis sa dernière course, elle a un bon tirage et le voyage et le terrain devraient lui convenir.”

Image:

Meditate colle au rail et remporte l’Alpha Centauri Debutante Stakes





Gazon pour pouliches juvéniles – Méditer

“La méditation est une chose que j’aime vraiment intensifier en voyage et je pense que, couplée à un virage, cela l’aidera.

“C’est une No Nay Never issue d’une jument par Dalakhani et nous en apprenons encore sur ces No Nay Nevers qui sont des chevaux rapides et précoces. Meditate a beaucoup d’endurance du côté de la mère, nous réfléchissons toujours à ce que nous ferons avec elle L’année prochaine.

“Elle n’a jamais perdu un kilo depuis sa dernière course, nous lui avons donné la possibilité de reculer dans son travail mais il n’y a aucun signe négatif.

“Elle a aussi un bon mental et c’est une pouliche robuste dont la constitution l’aidera aussi avec la distance.”

Gazon juvénile – chemin Victoria

“Notre poulain de deux ans (Victoria Road) vient d’un bon bout de chemin à Chantilly et nous pensons qu’il pourrait devenir un cheval de Derby français.

“L’essentiel est que nous ne voulions pas qu’il se perde tôt dans sa course vendredi, mais je pense que ce n’est que lorsqu’il ira plus loin que nous le verrons sous un meilleur jour.”

