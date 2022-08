L’équipe de la BCHL du Lower Mainland se moque du nouveau logo des Penticton Vees

Le nouveau logo Penticton Vees vous semble-t-il familier? Les Langley Rivermen de la BCHL semblent le penser.

L’équipe des médias sociaux des Rivermen s’est rendue sur Twitter le vendredi matin 26 août, en réponse au dévoilement par les Vees d’un nouveau logo et d’une nouvelle palette de couleurs pour la saison 2022-2023.

Le nouveau look de Penticton est décrit comme une refonte d’une feuille d’érable bleue et blanche, incitant l’équipe de Langley à souligner la ressemblance avec le look emblématique des Maple Leafs de Toronto.

Le dévoilement de vendredi marquait la première fois en 18 ans que Penticton changeait de logo. L’équipe a eu une refonte de l’image de marque en 2004 lorsque le nom de l’équipe est passé des Panthers aux Vees.

« Je voulais créer un logo qui soit un mélange du hockey des années 1950 et du plus récent logo des Vees », a déclaré le graphiste Luke Fraser. “Mon objectif principal était de remonter le temps et de donner aux Vees un look intemporel et classique.”

L’équipe des médias sociaux des Vees, quant à elle, a riposté aux Rivermen avec une photo de leur championnat Fred Page Cup nouvellement acquis.

L’équipe de Langley n’était pas la seule à penser que le nouveau logo des Vees lui semblait familier.

Les utilisateurs de Facebook réagissent au nouveau logo Penticton Vees le vendredi 26 août. (Facebook)

Penticton commencera sa défense de championnat le 23 septembre en accueillant les Trail Smoke Eaters au South Okanagan Events Centre.

“Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec un nouveau look”, a déclaré Fred Harbinson, entraîneur-chef, directeur général et président des Vees. “Changer de ce à quoi vous êtes habitué n’est jamais facile, mais nous pensons que ce logo créera un look frais et excitant pour nos joueurs et nos fans.”

