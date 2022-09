L’équipe de Kelowna roule fort pendant la course de 6 jours dans les Rocheuses – Kelowna Capital News

Cyclepath, Kelowna, est représenté par un concasseur au Trans Rockies Singletrack 6, une course de vélo de montagne de six jours.

Raquel Rodrigues, une employée de Cyclepath et son coéquipier Mark Janssen, propriétaire de Kimco, sont actuellement classés deuxièmes dans la compétition de plusieurs jours.

Le duo s’affronte dans la catégorie équipe mixte.

“Tout le monde pense que nous sommes fous de faire ça, mais quoi de mieux que de faire du vélo pendant six jours?” dit Rodrigues.

Rodrigues et Janssen ont grandi avec des vélos de course dans leurs pays d’origine, le Brésil et l’Afrique du Sud, respectivement, avant de déménager au Canada.

Rodrigues vit à Kelowna depuis cinq ans, tandis que Janssen vit dans l’Okanagan depuis 20 ans.

Malgré des années en selle, Rodrigues dit que les six jours exténuants de conduite sont difficiles.

“C’est un mélange de défi et de plaisir.”

L’équipe a encore quatre jours de course à disputer et espère régner en tête lors des prochaines étapes.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CyclismeKelownaVTTSports