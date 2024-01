L’équipe de John Tortorella égale sa meilleure séquence de victoires consécutives de la saison en 5 matchs – NBC Sports Philadelphia

Les Flyers ont décidé de ne pas s’entraîner mercredi, restant hors de la glace pendant deux jours consécutifs après un road trip chargé de trois matchs.

La décision semble payante.

L’équipe de John Tortorella a été rapide, connectée et partout dans les Stars lors d’une victoire de 5-1 jeudi soir au Wells Fargo Center.

“Je ne vais pas rester assis ici et essayer d’être un entraîneur et dire: ‘Oh, nous devons faire ça’ – nous avons joué un sacré match de hockey”, a déclaré Tortorella. “Je pense que c’est le résultat.”

Owen Tippett (deux), Sean Walker, Cam Atkinson et Scott Laughton ont trouvé le fond des filets alors que les Flyers (25-14-6) ont ajouté une autre victoire marquante à leur palmarès. Ils ont remporté cinq victoires consécutives, égalant leur meilleure séquence de victoires de la saison.

Tippett bouillonne de confiance. Son deuxième but a clôturé la soirée et a été l’un des moments forts.

“Il a une chance de devenir quelque chose de spécial”, a déclaré Tortorella. “Je pense qu’il se sent bien dans son jeu, frappant davantage le filet avec son tir. Je n’ai pas vu un but comme celui-là. J’ai vu beaucoup de bons buts; je n’en ai pas vu un depuis longtemps. alors que.”

Tippett a peut-être réussi son coup fulgurant de lundi. Il a récemment dû changer de bâton. Cela n’a pas fait de mal.

“Je pense qu’il utilise [Travis Konecny’s] bâton”, a déclaré Atkinson. “Il dit qu’il va revenir à sa courbe; personne ne le laissera revenir à sa courbe. Mais non, il joue très bien. Il a des opportunités et nous connaissons le type de joueur qu’il est. Il termine et certains de ces buts sont assez spéciaux.”

Les Flyers ont dominé Dallas 43-15 au tir. Un bon début pour leur séjour de quatre matchs à domicile.

«Je pense que c’est probablement une priorité pour nous d’être un peu meilleurs à domicile», a déclaré Laughton, qui a marqué sur un tir de pénalité, lors de l’entraînement matinal. “Nous devons être meilleurs à domicile, nous le savons. C’est excitant de revenir vers nos fans.”

Les Flyers ont partagé leur série de deux matchs de saison régulière avec les Stars (26-13-5). En octobre dernier, ils en ont perdu une en prolongation au American Airlines Center.

Il s’agissait de la première victoire des Flyers contre Dallas depuis janvier 2019. Ils avaient une fiche de 0-6-1 et ont été dominés 32-12 lors de leurs sept affrontements précédents avec les Stars.

Les partisans des Flyers ont scandé « Dallas est nul » pendant la troisième période.

“Quand vous rentrez dans un groupe animé, qu’ils sont dans le jeu, cela nous permet de continuer beaucoup plus facilement”, a déclaré Tippett. “C’est marrant.”

• Les Flyers ont sept victoires contre des clubs du top 10. Ils font également partie du top 10 à mi-parcours de ce qui a été considéré par beaucoup comme une saison de reconstruction.

Depuis le 10 novembre, les Flyers ont présenté une fiche de 20-7-5 pour 45 points. Seuls les Jets et les Oilers ont plus de points sur cette période, chacun avec 46.

Assez impressionnant.

“Dallas, je pense qu’ils sont probablement la meilleure équipe de la ligue”, a déclaré Tortorella. “Je ne suis pas sûr du classement, mais je regarde leur alignement, ils doivent être l’une des meilleures équipes de la ligue. Je pense que nous nous sommes très bien comportés contre eux ce soir.”

Voir plus Les Flyers ont sept victoires contre les 10 meilleurs clubs : Battre les Canucks, 2-0

Battre les Canucks, 4-1

Battre les Jets, 2-0

Battre l’Avalanche, 5-2

Battre les Golden Knights, 4-3, en prolongation

Battre les étoiles, 5-1

Battre les ouragans, 3-1 – Jordan Hall (@JHallNBCS) 19 janvier 2024

• Le but d’Atkinson a été une assurance importante au début de la troisième période, prolongeant l’avance des Flyers à 3-1. Cela s’est produit en avantage numérique, donnant aux Flyers un but en avantage numérique lors de six des sept derniers matchs.

Laughton et Tippett ont ajouté quelque chose dans la dernière strophe.

“C’était un bon effort d’équipe, tout le monde a contribué”, a déclaré Laughton. “Et puis tu peux regarder Tipper aller travailler à la fin là-bas.”

• Samuel Ersson n’a dû effectuer que 14 arrêts.

Il a fait son travail et les Flyers lui ont offert une soirée relativement sans stress.

Jake Oettinger est l’un des meilleurs gardiens de la ligue et les Flyers l’ont poursuivi. Il a fait face à 43 tirs et en a arrêté 38.

Les Flyers ont réussi 21 tirs de plus (30-9) que Dallas au deuxième entracte.

• Après avoir raté les deux derniers matchs, Sean Couturier et Jamie Drysdale étaient de retour dans l’alignement des Flyers.

Couturier était absent en raison d’une blessure non divulguée et Drysdale luttait contre une maladie.

À leur retour, Tortorella a joué 11 attaquants et sept défenseurs.

Couturier a récolté une passe décisive et Drysdale a été solide offensivement et défensivement.

• Les Flyers ont remporté le match contre les Stars en première période et ont été récompensés lorsque Morgan Frost a effectué une passe étincelante.

Le long des bandes en zone neutre, Frost a envoyé la rondelle entre ses jambes à un Walker en séquence, qui a enterré le tir avec une minute à jouer dans la période.

Les Flyers ont pris une avance de 1-0 dès le premier entracte et un avantage de 15-1 aux tirs.

Frost a terminé la soirée avec deux passes décisives et en a quatre au cours des trois derniers matchs.

“La confiance est nettement plus élevée qu’au début de la saison en ce moment”, a déclaré Frost, “alors j’espère continuer à bâtir sur cette base.”







Morgan Frost a trouvé Sean Walker avec une douce passe pour inscrire les Flyers au tableau en première période.

• Bobby Brink est resté absent pour beaucoup de travail supplémentaire après l’entraînement matinal des Flyers.

La recrue de 22 ans a été laissée de côté pour la deuxième fois au cours des quatre derniers matchs. Au cours de ses cinq derniers matchs, il n’a joué que 10 min 34 s par match.

Les Flyers doivent discuter en interne de la façon dont ils veulent gérer la place de Brink en ce moment, car jouer est impératif pour son développement.

• Le match à domicile se poursuit avec des matchs consécutifs ce week-end alors que les Flyers accueilleront l’Avalanche samedi (13 h HE/NBCSP) et les Sénateurs dimanche (13 h HE/NBCSP).

Abonnez-vous partout où vous obtenez vos podcasts :

Podcasts Apple | Musique Youtube | Spotify | Piqueuse | Art19 | RSS | Regarder sur YouTube