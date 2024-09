L’équipe de jeux vidéo Annapurna démissionne, laissant les partenaires dans l’embarras – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — L’ensemble du personnel d’Annapurna Interactive, la division d’édition de jeux vidéo du studio Annapurna de Megan Ellison, a démissionné ce mois-ci suite à un différend avec son propriétaire.

Nathan Gary, président d’Annapurna Interactive, et son équipe étaient en négociation avec Ellison, la fille du milliardaire Larry Ellison, pour que la division jeux vidéo devienne une entité indépendante. Lorsque Ellison s’est retirée des négociations, Gary et d’autres dirigeants ont démissionné, suivis par une vingtaine d’autres employés.

« Les 25 membres de l’équipe d’Annapurna Interactive ont démissionné collectivement », ont déclaré Gary et le groupe dans un communiqué commun. « C’est l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eu à prendre et nous n’avons pas pris cette décision à la légère. »

Un porte-parole d’Annapurna a confirmé que l’entreprise avait envisagé une scission et a déclaré que les parties n’étaient pas parvenues à un accord, ce qui a conduit aux démissions.

« Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition », a déclaré Ellison dans un communiqué à Bloomberg News. « Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif, tout en continuant à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre. »

L’exode a semé le chaos, alors que les développeurs de jeux en partenariat avec Annapurna tentent de comprendre ce que cela signifie pour leurs projets à venir. En tant qu’éditeur, Annapurna est non seulement responsable du financement des jeux, mais également de la gestion de services tels que l’assurance qualité, l’adaptation des produits aux marchés locaux et le marketing. Au cours des derniers jours, les développeurs de jeux travaillant avec Annapurna se sont efforcés de trouver de nouveaux points de contact et de déterminer si l’entreprise continuera à honorer ses accords.

Le porte-parole a déclaré que tous les jeux et projets existants resteront sous Annapurna.

Le nouveau président Hector Sanchez a déclaré aux développeurs que la société honorerait les contrats existants et remplacerait les employés qui ont quitté l’entreprise, selon des personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées car les conversations étaient privées. Sanchez, à l’origine cofondateur d’Annapurna Interactive, a été réintégré le mois dernier.

La division jeux vidéo d’Annapurna s’est forgé une solide réputation en éditant des titres salués par la critique et réalisés par de petites équipes, et a remporté des prix avec des jeux tels que Outer Wilds, Stray et Cocoon. Le mois dernier, Annapurna a annoncé un partenariat avec la société de jeux finlandaise Remedy Entertainment pour porter au cinéma et à la télévision les franchises Control et Alan Wake, saluées par la critique.

Le Hollywood Reporter avait déclaré plus tôt que les hauts dirigeants d’Annapurna Interactive avaient démissionné, mais pas que toute l’équipe était partie.

