L’équipe de Janet Jackson répond aux allégations selon lesquelles elle aurait présenté des « excuses » publiques

L’équipe de Janet Jackson nie avoir présenté des « excuses » publiques

La récente déclaration d’excuses de Janet Jackson, qu’elle a publiée pour le candidat à la présidentielle américaine, a été rejetée par l’équipe de la chanteuse.

Tout a commencé ce week-end lorsque le chanteur de 58 ans a remis en question l’héritage de la vice-présidente Kamala Harris dans une interview avec Tuteur.

Le État du monde La chanteuse a été interrogée sur la première femme noire candidate à la présidence des États-Unis. À quoi elle a répondu : « Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. »

Plus tard, son équipe présumée a publié une déclaration, présentant ses excuses concernant ses remarques et précisant que ses commentaires sur Kamala étaient « basés sur de la désinformation ».

Maintenant, selon Variétéle représentant présumé du chanteur légendaire, Mo Elmasri, a fait des aveux choquants et a déclaré au média dans un e-mail qu’il n’était plus le manager du Ensemble à nouveau faiseur de tubes.

Pour les non-initiés, c’est le frère de la chanteuse, Randy, qui s’occupe de sa carrière.

Mo a également affirmé qu’il avait été « viré » par les frères et sœurs Jackson et a écrit : « Je ne travaille plus pour elle. »

« J’ai été renvoyé par Janet et Randy, après avoir tenté d’améliorer son image devant l’opinion publique et ses fans, et c’est quelque chose que je ne mérite pas », a-t-il ajouté.

Mo a également offert « tout son soutien » au candidat à la présidence.