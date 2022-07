L’équipe de Hungry Sterling travaille dur pendant l’intersaison – Shaw Local

Le bug des blessures a frappé les Sterling Golden Warriors aussi durement que n’importe quelle équipe de la région la saison dernière. Mais même si cela a fait mal en 2021, il y a une doublure argentée pour 2022.

Autant de bouleversements que de blessures causées dans les formations de départ des deux côtés du ballon, il y avait beaucoup de joueurs différents qui ont vu le terrain à cause de cela.

“Nous avons eu beaucoup de blessures – trop, vraiment”, a déclaré l’entraîneur-chef Jon Schlemmer lors de la compétition à cinq équipes de Sterling jeudi soir. «Mais il y a certainement des gars qui ont joué beaucoup de clichés l’année dernière en tant que jeunes enfants qui ont aidé notre profondeur, et cela a beaucoup aidé à entrer dans la saison 2022. C’était malheureux l’année dernière de voir tous ces gars tomber, mais il faut en tirer quelques points positifs. Nous avons beaucoup de jeunes enfants qui reviennent cette année et qui ont joué dans beaucoup de grands matchs de football pour nous l’année dernière.

[ Photos from Thursday’s 7-on-7 event in Sterling ]

Quelques-uns de ces gars qui se sont mobilisés pour porter la charge reviennent dans le champ arrière de Sterling. Le senior Antonio Tablante a mené le Western Big 6 au cours de la saison de conférence l’année dernière et a terminé l’année avec 1092 verges et 14 touchés, avec une moyenne de 5,9 verges par course tout en devenant le 17e joueur de Sterling à se précipiter pour 1000 verges en une saison.

Le junior Cale Ledergerber (291 verges, TD) et le senior AJ Kested (268 verges, 4 touchés) ont également fourni une étincelle dans le champ arrière, alors que les Golden Warriors ramènent trois de leurs quatre meilleurs coureurs de 2021.

“Je pense que cela a beaucoup aidé, pour nous et pour les plus jeunes, qu’ils aient pu voir de l’action l’an dernier”, a déclaré Kested. « Ils sont tous capables d’acquérir une expérience qu’ils n’avaient pas auparavant, peut-être pas au début de la saison, mais vers la fin, surtout vers les séries éliminatoires. Le football des séries éliminatoires est complètement différent et les prépare pour la saison régulière. Je pense qu’ils seront prêts à partir.

Un quart-arrière de Sterling lance une passe contre Kewanee lors de leur match 7 contre 7 jeudi après-midi au stade Roscoe Eades. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Cela a également conduit à un lien encore plus étroit pour l’équipe, car de nombreux jeunes contributeurs ont pu établir un rapport avec d’autres coéquipiers qui n’aurait peut-être pas été possible si la formation de départ était restée statique pendant toute la saison.

Ces liens devraient aider à renforcer l’équipe de cette année.

« Cette équipe est quelque chose de spécial. Nous sommes ensemble depuis que nous sommes petits, et l’alchimie est juste là. Nous sommes prêts à partir », a déclaré Tablante. “Nous avons regardé en arrière chaque perte de l’année dernière, et nous voulons revenir en arrière et les récupérer. Nous voulons remporter ce championnat de conférence et, espérons-le, un championnat d’État. C’est notre objectif.

Tablante a eu une intersaison particulièrement complète, car il a non seulement travaillé dur pour devenir plus fort physiquement et préparé mentalement, mais a également passé beaucoup de temps à visiter le Midwest et à participer à des camps de football dans plusieurs collèges et universités.

Il a parcouru des kilomètres dans le Dakota du Sud, le Minnesota, l’Iowa, le Missouri, l’Indiana et l’Ohio, en plus de faire plusieurs arrêts dans l’Illinois, et les visites ont porté leurs fruits. Il a une offre de division I de l’Université FCS Western Illinois, ainsi que des offres de division II de l’Université Concordia à St. Paul, Minnesota, et de l’Université de St. Francis à Joliet.

« C’est définitivement différent de la dernière intersaison. Je viens tout juste de commencer le processus de recrutement et j’ai commencé à visiter des collèges, et c’est une toute autre atmosphère », a déclaré Tablante. « C’est vraiment amusant de participer à toutes ces visites, et ça a été une corvée ; c’est un bon mot pour cette intersaison, ça a vraiment été une corvée. Nous avons commencé le camp d’automne il y a quelques semaines, et nous nous y sommes pris.

«Cela applique en quelque sorte plus de pression pour performer, mais je suis fait pour cette pression, j’en ai l’impression. Cela me motive à obtenir ces offres et à montrer aux écoles ce que je peux faire.

Un receveur de Sterling attrape une passe contre Kewanee lors de leur match 7 contre 7 jeudi après-midi au stade Roscoe Eades. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Le porteur de ballon de 6 pieds 1 pouce et 215 livres jouera également un secondeur cette saison, et Schlemmer a été impressionné par le dévouement dont Tablante a fait preuve pour se préparer pour sa saison senior.

Schlemmer pense également que parce qu’il pourrait y avoir quelques gars de plus pour aider constamment à porter la charge cette année, Tablante pourra en montrer encore plus aux recruteurs.

“C’est un bon joueur. Il a travaillé très fort dans la salle de musculation – il y a quelques enfants plus âgés qui ont fait ça – et il était un grand enfant l’an dernier, mais il a encore plus changé son corps », a déclaré Schlemmer. «Je pense qu’il y a beaucoup d’aide là-bas pour lui avec quelques quarts différents et quelques autres arrières, donc ce n’est pas comme si les défensives allaient pouvoir le toucher. Nous avons d’autres gars, et je pense que ça va le rendre encore plus efficace.

“Il va aussi avoir de bons reniflements de l’autre côté du ballon, donc nous allons jouer autant de gars que possible et essayer simplement d’épuiser les gens et d’amener notre attaque et d’attaquer les gens.”

Cette attitude agressive est partagée par ses joueurs. Avec 18 apparitions en séries éliminatoires au cours des 19 dernières saisons et 19 années consécutives avec un record de victoires, les Golden Warriors sont confiants dans leur marque de football – mais n’ont pas non plus peur d’incorporer de nouvelles choses.

«Nous avons beaucoup de nouvelles choses à venir, beaucoup de nouvelles choses à passer, mais nous aurons la même attaque physique et la même défense contre la course. Nous voulons juste être dominants et pousser le ballon sur le terrain », a déclaré Kested. «Le leadership va être la grande clé pour nous, faire en sorte que tout le monde puisse s’appuyer sur tout le monde pour travailler dur et faire un maximum d’efforts. Tout le monde veut s’assurer qu’il fait son travail, et nous allons nous pousser mutuellement à jouer de notre mieux.

Et après la fin de la saison dernière avec une sortie en séries éliminatoires au premier tour – la première fois depuis qu’ils ont raté les séries éliminatoires en 2014 que les Warriors n’ont pas atteint au moins le deuxième tour – ils ont faim de revenir sur le terrain et obtenir ça goût amer de leur bouche.

“Ils n’ont pas seulement faim, ils meurent de faim”, a déclaré Schlemmer avec un sourire. «La façon dont notre équipe a travaillé dans la salle de musculation cette année est quelque chose que nous n’avons jamais vu depuis que je suis ici, et tout est axé sur les joueurs et dirigé par les joueurs, ce qui en est une partie si importante. Certains de nos enfants clés n’ont pas joué dans ces deux derniers matchs de football l’année dernière, et cela les a vraiment piqués.

« Je n’ai pas eu une équipe aussi excitée à l’idée de venir ici pour des trucs comme le 7 contre 7 de ce soir, et évidemment quand nous entrons dans le camp d’automne, ils sont vraiment excités pour ça. Nous sommes vraiment excités, mais il reste encore un long chemin à parcourir.