L’équipe de hockey Summerland Junior B a sa première entraîneure dans la ligue – Kelowna Capital News

Une entraîneure adjointe de l’équipe de hockey Summerland Steam Junior B est la première et la seule entraîneure féminine de la Ligue de hockey junior de l’intérieur de Kootenay.

Alyssa MacMillan a rejoint Steam début septembre en tant qu’entraîneure adjointe et directrice du marketing et de la publicité.

Avant de se joindre au club, elle a joué au hockey à l’Okanagan Hockey Academy, à l’Université du Dakota du Nord et à l’Université d’Ottawa. Elle a également joué pour une équipe de hockey professionnelle en Suède pendant une saison.

Elle a également entraîné l’Okanagan Hockey Academy avec l’équipe féminine universitaire.

Elle a aimé voir les joueurs se développer au cours de la saison de hockey de cette année.

“Même les gars du premier match sont des joueurs totalement différents qui les regardent maintenant s’adapter à la ligue alors qu’ils prennent ce que nous disons et le mettent en pratique”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est vraiment cool de voir d’autres joueurs commencer à évoluer dans leur propre jeu.”

Bien que MacMillan soit la seule femme entraîneure de la ligue à l’heure actuelle, elle dit que de plus en plus de femmes se lancent dans le sport.

« Même la LNH embauche beaucoup plus d’entraîneures, plus de dépistrices. Vous voyez beaucoup plus de représentation féminine dans le jeu masculin et c’est bien d’apporter en Colombie-Britannique aussi », a-t-elle déclaré. “C’est un pas dans la bonne direction pour amener les femmes du côté des hommes.”

