L’équipe de hockey kazakh manquera les matchs du Royaume-Uni à cause des joueurs russes – médias

Saryarka Karaganda s’est retiré de la Coupe continentale de l’IIHF

L’équipe kazakhe de hockey sur glace Saryarka Karaganda s’est retirée de la Coupe continentale de l’IIHF parce que des problèmes de visa pour les membres russes et biélorusses de l’organisation les auraient empêchés de se rendre au Royaume-Uni, selon des informations.

Saryarka Karaganda devait participer à la Coupe continentale – le tournoi de deuxième niveau de l’IIHF pour les clubs européens – et leurs matchs devraient avoir lieu le mois prochain à Cardiff, la capitale galloise.

Saryarka a été tirée au sort dans le groupe E aux côtés des Cardiff Devils, de l’équipe lettone Zemgale Jelgava, d’Angers Ducs de France et d’Acroni Jesenice de Slovénie, et devait jouer au Pays de Galles du 18 au 20 novembre.

Mais la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a confirmé la semaine dernière que l’équipe kazakhe s’était retirée, et le site de hockey local shaiba.kz a maintenant signalé que le problème découlait de problèmes avec le contingent de l’équipe de personnel russe et biélorusse recevant des visas britanniques.

Saryarka répertorie huit joueurs russes et un biélorusse sur son site officiel, ainsi que deux entraîneurs biélorusses, bien que l’équipe aurait un certain nombre de doubles ressortissants qui détiennent des passeports russe et kazakh.

« Il s’est avéré que les Russes et les Biélorusses de Saryarka avaient des problèmes pour obtenir des visas pour le Royaume-Uni. L’équipe de Karaganda ne pourra pas jouer au tournoi uniquement avec des joueurs de hockey kazakhs et lettons », shaiba.kz signalé.

Saryarka a terminé deuxième de la Coupe continentale de la saison dernière.

Les équipes russes et biélorusses sont actuellement interdites à tous les niveaux par l’IIHF en raison du conflit en Ukraine.

L’organisation a également dépouillé la Russie des Championnats du monde juniors de hockey sur glace 2023, qui devaient se tenir à Novossibirsk et Omsk, ainsi que des Championnats du monde masculins 2023, qui devaient avoir lieu à Saint-Pétersbourg en mai prochain.