L’attaquant Lalit Upadhyay croit que l’équipe masculine indienne de hockey a amélioré sa performance à pas de géant ces dernières années, surtout lorsqu’il s’agit de se battre dans des situations de pression et de ne pas abandonner.

«Quand je repense à la façon dont nous avons joué à l’époque en 2014 et à la façon dont nous jouons en équipe maintenant, j’ai l’impression que nous avons parcouru un long chemin et que nous avons grandi de force en force. Nous ne nous étouffons plus avec des moments intenses et nous l’avons appris. pour se battre en cas de besoin », a déclaré Lalit.

« Notre performance, en particulier au cours des deux dernières années, a été remarquable, nous avons eu un bon taux de réussite contre les meilleures équipes comme la Belgique, les Pays-Bas et l’Australie », a-t-il ajouté.

Après avoir été dans le camp national pendant plus de quatre mois au milieu de la COVID-19[feminine pandémie, Lalit estime que le groupe central a amélioré sa condition physique, en particulier par rapport au moment où ils ont commencé le camp en août.

Il a déclaré: «Bien que nous vivions dans un environnement bio-sûr, sans être autorisés à quitter le campus, cela a été un défi extraordinaire pendant plus de quatre mois, je pense que ce long camp nous a définitivement aidé à atteindre de bons niveaux de condition physique et le même Nous étions en forme et en vitesse au début de l’année lorsque nous avons joué la FIH Hockey Pro League. «

« Nous espérons tous jouer quelques matches internationaux avant de participer à des tournois importants comme le Trophée des Champions d’Asie, où nous défendons le titre », a-t-il ajouté.