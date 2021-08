L’équipe de hockey féminin de l’Inde perd contre l’Argentine 1-2 en demi-finale; Affronter la Grande-Bretagne dans le match pour la médaille de bronze

L’équipe indienne de hockey féminin a livré un vaillant combat contre l’Argentine, mais a perdu 1-2 en demi-finale mercredi et ne s’est donc pas qualifiée pour le match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en cours. Cependant, leurs espoirs de remporter une toute première médaille historique sont vivants puisqu’ils affronteront désormais la Grande-Bretagne dans le match pour la médaille de bronze.

C’est l’Inde qui a pris les devants dans la compétition dès la deuxième minute après le refoulement lorsque Gurjit Kaur a converti un corner de pénalité. Le score est resté 1-0 à la fin du premier quart, mais au redémarrage, l’Argentine a égalisé grâce à Noel Barrionuevo alors qu’ils ont converti leur propre PC à la 18e minute.

Le score est resté 1-tous à la mi-temps. Cependant, six minutes après la reprise, l’Argentine a remporté un autre PC et Barrionuevo a sonné le tableau pour mettre son équipe en tête. L’Inde a renvoyé le but pour jeu dangereux, mais la décision sur le terrain a été confirmée.

L’Inde a exercé une forte pression dans les sept dernières minutes du troisième quart, se portant fort de la domination au milieu de terrain mais n’a pas réussi à égaliser.

Leur recherche d’un égaliseur s’est également poursuivie au quatrième et dernier quart-temps, mais elle s’est avérée vaine, l’Argentine prenant de l’avance pour réserver une date finale avec les Pays-Bas.

