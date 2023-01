L’équipe de hockey du Japon reçoit un accueil chaleureux à son arrivée à Odisha

Placé dans un groupe avec la Belgique et l’Allemagne, champions en titre, ainsi que la Corée, l’équipe de hockey masculin du Japon vise à donner son 100% à chaque match de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela.

Le Japon est arrivé à Odisha lundi et a reçu un accueil chaleureux à l’aéroport international de Biju Patnaik à Bhubaneswar.

Placées dans la poule B avec la Belgique, la Corée et l’Allemagne, l’équipe de l’entraîneur-chef Akira Takahashi débutera sa campagne Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela par un match contre l’équipe allemande le 14 janvier. affronteront respectivement la Corée et la Belgique dans leurs matchs de groupe.

Takahashi est convaincu d’une bonne sortie dans le tournoi et souhaite que ses joueurs se donnent à 100% dans le tournoi.

“Nous avons déjà joué en Inde et nous sommes ravis d’être ici pour la Coupe du monde. Notre équipe a de bons joueurs qui peuvent bien jouer contre les meilleures équipes du tournoi et ce sera un plaisir de jouer devant un si grand public. Le tournoi est rempli d’équipes de haut niveau et nous sommes prêts à les affronter et à produire des résultats excitants”, a déclaré l’entraîneur-chef.

L’entraîneur-chef a également mis en lumière leurs préparatifs pour les matches de groupe qui incluent également les champions en titre, la Belgique et l’Allemagne.

Il a déclaré: «Notre équipe est vraiment bonne et les joueurs croient en leurs capacités. Nous avons des équipes de premier plan comme la Belgique et l’Allemagne dans notre groupe et les matchs seront difficiles contre elles en phase de groupes. Cependant, nous donnerons notre 100% dans le match pour le gagner.”

Le capitaine japonais Seren Tanaka est également enthousiasmé par la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela et veut défier les meilleures équipes du tournoi.

“Tous les joueurs sont ravis d’être ici et nous avons de grandes ambitions dans le tournoi. En tant qu’équipe, nous voulons jouer au hockey passionnant et sommes convaincus que nous pourrons gagner les grands matchs de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela. Notre équipe a beaucoup d’expérience et ce sera crucial pour nous”, a déclaré Tanaka.

