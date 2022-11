L’équipe de hockey d’Australie bat l’Inde 7-4 ; Prend les devants 2-0 dans une série de cinq matchs

L’Australie dominante a battu l’Inde 7-4 et prend les devants 2-0 dans la série de cinq matchs de hockey au Mate Stadium ici dimanche.

L’équipe locale qui s’est finalement imposée avec une performance dominante qui a vu Eddie Ockenden compléter 400 sélections internationales pour l’Australie. Cette victoire fait suite à leur victoire 5-4 lors du premier match de samedi, prenant ainsi une avance de 2-0 dans la série de cinq matchs.

Les buts ont été marqués par Harmanpreet Singh (3′, 60′), Hardik Singh (25′) et Raheel Mohammed (36′) pour l’Inde tandis que Blake Govers (12′, 27′, 53′), Jack Welch (17′, 24 ′), Jacob Anderson (48′) et Jake Whetton (49′) ont marqué pour les hôtes.

L’Inde a pris un départ rapide dans le premier quart-temps en remportant un coin de pénalité dès la troisième minute du match. Le capitaine indien en forme Harmanpreet Singh, qui a été le meilleur buteur de l’édition précédente de la FIH Hockey Pro League, était sur le point de battre le gardien australien Johan Durst, donnant à son équipe une belle avance de 1-0. Il a fallu quelques minutes à l’Australie pour surmonter un revers précoce et n’y a répondu qu’à la 12e minute lorsqu’elle a reçu un PC après une faute de pied de l’Inde dans le cercle de frappe.

Blake Govers, qui a frappé deux fois au cours des trois dernières minutes pour offrir à son équipe un début de campagne gagnant samedi, a marqué l’égalisation via un PC bien travaillé. Le quart suivant appartenait aux hôtes qui ont mis la défense indienne sous la pompe, marquant trois buts consécutifs. Un doublé de Welch aux 17e et 24e minutes a donné à l’Australie une avance de 3-1. Bien que le milieu de terrain indien Hardik Singh ait marqué un but brillant après une interception intelligente, réduisant l’avance à 2-3 à la 25e minute, le but de Govers à la 27e minute a doublé son avance à 4-2.

Après la pause de dix minutes à la mi-temps, l’Inde est revenue sur le terrain avec une attaque improvisée entraînant un PC. Une superbe variation a vu Mohd Raheel dévier du côté droit du poteau après un puissant dragflick de Harmanpreet Singh. Ce but a apporté un peu de répit au camp indien, l’avance se réduisant à 3-4. L’Inde a bien fait d’empêcher l’équipe locale de marquer dans ce quart-temps malgré la perte de quelques PC.

Cependant, le dernier quart-temps a vu les Australiens sortir tous les coups de feu. Ils ont maraudé la défense indienne avec des performances cliniques de la ligne avant. Anderson a marqué à la 48e minute suivi de Whetton à la 49e minute. Ne laissant aucune chance à l’Inde de récupérer, Govers a ajouté à la ligne de score en prenant son avance à un remarquable 7-3 lorsqu’il a marqué sur un coup de pénalité à la 53e minute.

Les efforts de Raheel en première ligne ont permis à l’Inde de remporter un PC dans les derniers instants du match. Après avoir repris le PC quatre fois, l’Inde a reçu un coup après une décision de jeu dangereux par l’arbitre. Harmanpreet a facilement converti le coup, terminant le match à 7-4.

