L’équipe de Harris sélectionne un remplaçant pour Trump pour la préparation du débat – Washington Post — RT World News

La candidate démocrate Kamala Harris doit affronter le candidat républicain à la présidentielle lors d’un débat télévisé crucial le 10 septembre.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a passé plusieurs jours à préparer intensément le prochain débat présidentiel contre le candidat républicain à la Maison Blanche Donald Trump, a rapporté lundi le Washington Post. L’équipe de Kamala Harris a fait appel à un agent démocrate de longue date pour « jouer » le rôle de Trump pendant les débats, selon le journal.

Harris et Trump devraient s’affronter pour la première fois mardi soir, lors d’un événement organisé au National Constitution Center de Philadelphie et organisé par ABC News.

Selon le Post, Harris a fait peu d’apparitions publiques ces derniers jours, préférant passer la plupart de ses journées à une activité intense. « camp de débat » à l’hôtel Omni William Penn de Pittsburgh.

Ses assistants auraient créé une maquette pour imiter la disposition du studio de débat. Ils ont également « Il a choisi un remplaçant vétéran de Donald Trump pour lancer des attaques violentes et des commentaires offensants ; et a soumis le vice-président à des heures de questions répétées », le journal a écrit.

Ce remplaçant n’est autre que Philippe Reines, un collaborateur de longue date d’Hillary Clinton. Reines avait initialement été choisi pour incarner le sénateur JD Vance lorsque Harris devait l’affronter lors du débat vice-présidentiel avant que le président Joe Biden ne se retire de la course.



« Maintenant que Harris est arrivé en tête du ticket et qu’il affrontera Trump, Reines est resté pour jouer l’ancien président, reprenant le rôle qu’il avait joué pour Clinton lors de ses préparatifs pour le débat de 2016 », le journal a écrit.

Trump, qui participera mardi à son septième débat électoral général depuis 2016, semble avoir adopté une approche différente pour préparer son débat. Selon le Post, l’ancien président a passé une grande partie du week-end dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, optant pour « séances de politique » avec des aides.















Selon ses conseillers, le candidat républicain n’apprécie pas du tout l’idée que le public se fait de lui, qui est que Trump considère les meetings et les interviews comme la meilleure préparation au débat.

Le débat entre Trump et Biden, 81 ans, en juin dernier a mis un terme à la campagne de ce dernier le 21 juillet, dans un contexte d’inquiétudes généralisées quant à son âge et à son aptitude à exercer ses fonctions. La performance hésitante de Trump lors du débat et ses nombreuses gaffes ont conduit Biden à se retirer de la course et à soutenir Kamala Harris. Elle a officiellement accepté la nomination présidentielle du Parti démocrate lors de sa convention nationale à Chicago le mois dernier.

La vice-présidente a subi cette semaine une chute dans les sondages pour la première fois depuis qu’elle est devenue la candidate de son parti à la présidentielle. Un sondage New York Times/Siena publié dimanche a montré que Trump devançait Harris par 48% contre 47% parmi les électeurs potentiels à l’échelle nationale.