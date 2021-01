La Grèce et la Bulgarie ont avancé cette semaine le développement de trois projets de gaz naturel qui réduiront la dépendance des deux pays vis-à-vis du gaz russe.

Le parlement grec a ratifié le 26 janvier un accord de coopération sur le gazoduc Interconnector Grèce-Bulgarie (IGB) et le traité de fondation de l’EastMed Gas Forum (EMGF), tandis que deux jours plus tard, la société publique bulgare de gaz Bulgartransgaz a finalisé un accord pour prendre 20% de la société grecque Gastrade, qui développe l’unité de réception, de stockage et de regazéification de GNL foating Alexandroupolis (FSRU). La société publique grecque du gaz DEPA et GasLog détiennent également des participations de 20% dans l’installation de GNL qui devrait commencer à fonctionner en 2023.

«L’engagement de la Bulgarie à acheter 20% du terminal GNL d’Alexandroupolis est une excellente nouvelle, Charles Ellinas, a déclaré à New Europe le 28 janvier, un chercheur principal du Global Energy Center, Atlantic Council.

Le terminal GNL, qui aura une capacité annuelle estimée à environ 5,5 milliards de mètres cubes, visera à fournir du gaz au sud-est de l’Europe via IGB. «Non seulement cela renforce ce projet, mais il s’intègre également bien dans le projet d’interconnexion IGB, dont la Bulgarie est copropriétaire. La synergie et la combinaison des deux projets renforcent le rôle stratégique de la Grèce dans la région, mais garantissent également la diversité et la sécurité des approvisionnements en gaz pour les deux pays, en ouvrant une autre voie d’approvisionnement que le gazoduc russe », a ajouté Ellinas.

Le gazoduc IGB devrait, dans les circonstances actuelles, être achevé d’ici la fin de 2021, a déclaré le ministère grec de l’Environnement et de l’Énergie dans une note envoyée par courrier électronique le 26 janvier.

Le gazoduc devrait réduire la dépendance de la Grèce et de la Bulgarie à l’égard du gaz russe car à son point de départ, en Grèce, le gazoduc sera connecté au pipeline transadriatique (TAP) et au système de l’opérateur grec de transport de gaz naturel DESFA à son extrémité. il sera connecté au système de l’opérateur gazier bulgare Bulgartransgaz. «En fournissant du gaz à partir d’une source d’entrée supplémentaire, l’IGB améliorera la sécurité d’approvisionnement en Europe du Sud-Est», a déclaré le ministère grec de l’Énergie.

Avec la signature d’un protocole d’accord entre la Grèce et la Bulgarie en 2009, les fondations ont été posées pour la construction du gazoduc d’interconnexion entre les deux pays, a indiqué le ministère grec, ajoutant que le travail de l’IGB avait été qualifié de projet de «Importance nationale» par la Grèce, ainsi que par le Conseil des ministres de la Bulgarie.

Le 10 octobre 2019, lors d’une cérémonie spéciale à Sofia, l’Accord intergouvernemental pour la promotion du gazoduc a été signé entre les deux pays. L’accord a été ratifié par le Parlement bulgare le 2 juillet 2020 et a déjà été transmis au Parlement grec pour ratification.

Le gazoduc IGB reliera Komotini en Grèce à Stara Zagora en Bulgarie. La longueur du gazoduc est estimée à 182 kilomètres, dont 151 kilomètres en Bulgarie et les 31 kilomètres restants en Grèce. Le diamètre du tuyau atteint 32 pouces (813 mm).

La capacité du pipeline atteint 3 milliards de mètres cubes par an pour un coût estimé à 220 millions d’euros, avec possibilité de flux inversé. La capacité peut être augmentée à 5 milliards de mètres cubes par an avec l’installation supplémentaire d’une station de compression. Le projet comprend également les installations de soutien nécessaires.

Les travaux de conception, de construction et d’exploitation ont été entrepris par le consortium ICGB. Les actionnaires de la société sont à 50% la société grecque Poséidon, à laquelle la DEPA et l’italien Edison participent à parts égales, et les 50% restants la société d’État bulgare Bulgarian Energy Holding (BEH).

Le programme énergétique européen pour la relance / EEPR finance 20% du projet car l’IGB a été inclus dans la liste des projets d’intérêt commun de l’UE.

En décembre 2020, 52% du projet était achevé, tandis que 37% du pipeline avait été construit.

Le 26 janvier, le ministère grec de l’Énergie a réitéré l’importance géopolitique de la construction et de l’exploitation du projet IGB, notant que le projet renforçait la position géostratégique du pays en tant que porte d’entrée du gaz naturel vers le marché européen à partir de sources diversifiées et principalement de TAP.

En outre, cependant, il utilise la FSRU d’Alexandroupolis prévue, car les quantités qui seront importées par son intermédiaire devraient être transportées vers le Nord via IGB.

L’IGB est la première partie du soi-disant couloir vertical, interconnectant les systèmes nationaux de gaz de la Grèce, de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Hongrie dans le but d’alimenter alternativement les pays d’Europe du Sud-Est et d’Europe centrale.

En ce qui concerne la ratification du traité fondateur du Forum EastMed du gaz par le Parlement grec, le ministère grec de l’Environnement et de l’Énergie a rappelé que le principal objectif de l’Agence régionale FEM est de servir de pont qui rassemblera les producteurs de gaz, les consommateurs et les pays de transit. , dans le but ultime de développer un marché régional du gaz durable en Méditerranée orientale.

Lors de la première réunion des ministres de l’Énergie de Jordanie, de Chypre, de Grèce, d’Égypte, de Palestine, d’Israël et d’Italie, qui s’est tenue au Caire le 14 janvier 2019, les ministres ont annoncé leur intention de créer un forum. Le traité de fondation de l’EMGF a été signé en septembre 2020 par ses sept membres – Égypte, Grèce, Chypre, Israël, Italie, Jordanie, Palestine – et a déjà été ratifié par quatre d’entre eux.

