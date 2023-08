L’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande sur l’impact du tennis pour malvoyants et aveugles | Actualités tennistiques

Novak Djokovic cherche peut-être à remporter le titre de Carlos Alcaraz à l’US Open à Flushing Meadows la semaine prochaine, mais des inspirations du tennis s’affrontent à Birmingham cette semaine.

Les Championnats du monde des sports pour aveugles – le plus grand événement international de haut niveau pour les athlètes malvoyants – se déroulent pour la première fois au Royaume-Uni, avec plus de 1 200 concurrents de 70 pays participant à une gamme de sports.

Alors que nous attendions avec impatience que le tennis frappe la ville qui ne dort jamais à New York, Sports du ciel a rejoint l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande alors qu’ils se préparaient pour les Championnats du monde des aveugles et des malvoyants (VI) pour en savoir plus sur le sport et les personnes qui représentent leur nation.

Comment fonctionnent le VI et le tennis aveugle ?

« Nous avons deux versions du jeu – un aspect aveugle du tennis et un aspect malvoyant – parfois connu sous le nom de VI », a déclaré l’entraîneur de l’équipe GB, Frankie Rohan. Sports du ciel.

« Le tennis pour malvoyants s’étend sur tout un spectre. Quand quelqu’un veut s’impliquer dans un sport pour malvoyants, il doit obtenir une classification de vue qui distingue l’élément du tennis qu’il va jouer. »

Pour ceux qui souhaitent jouer au tennis à un niveau récréatif, le classement est effectué par British Blind Sport.

« Les catégorisations vont de B1 à B5, B5 ayant le plus de vision à B1, qui n’a aucune vision du tout – si vous êtes classé dans la catégorie B1, vous jouerez au tennis pour aveugles, et de deux à cinq, vous jouerez pour malvoyants. tennis. »

Le spectre du VI/Blind Tennis B1 – Les joueurs jouent dans la zone de service avec jusqu’à trois rebonds, en portant une protection pour les yeux.

B2 – Les joueurs jouent sur les trois quarts du terrain avec jusqu’à trois rebonds.

B3 – Les joueurs jouent sur les trois quarts du terrain avec jusqu’à deux rebonds.

B4 – Les joueurs jouent sur les trois quarts du terrain avec jusqu’à deux rebonds.

B5 – Les joueurs jouent sur les trois quarts du terrain avec un seul rebond.

Quelle est la particularité du ballon ?

Image:

Le tennis VI/blind se joue avec une balle en mousse spatiale avec un hochet pour aider les joueurs à suivre la balle grâce à l’audition.





« La balle est une balle audible – elle est faite d’un matériau de type éponge, elle est un peu plus grosse, elle est jaune vif et elle a un hochet à l’intérieur, donc chaque coup de balle et chaque rebond sont audibles », explique Rohan.

« Ceux qui ont une déficience visuelle comptent beaucoup moins sur leur vision, nous devons donc la suivre par le bruit. »

Comment est organisé le tribunal ?

Image:

Le tennis pour malvoyants se joue sur des courts qui font les trois quarts de la longueur d’un court de tennis conventionnel.





« Si vous comparez le court de tennis à ce que vous avez vu à la télévision – un court de tennis grand public – les malvoyants sont un peu plus courts – la ligne de base est donc à mi-chemin entre la zone de service et la ligne de base normale.

« La principale raison en est que la balle n’a pas tendance à voyager aussi loin, donc vous pouvez toujours lui donner un bon coup, elle voyage toujours, il y a du très bon tennis en cours.

« Le tennis aveugle est un court beaucoup plus court – il se joue dans les zones de service d’un court de tennis traditionnel, mais certaines lignes sont tactiles.

Image:

Les courts de tennis aveugles ont un sol tactile, permettant aux joueurs de s’orienter





« Cela signifie qu’ils sont scotchés avec quelque chose qu’ils peuvent sentir sous leurs pieds, afin que les joueurs puissent s’orienter sur le terrain. »

Le filet est également abaissé, pour faciliter les échanges plus longs.

Combien de rebonds êtes-vous autorisé ?

Image:

Le nombre de rebonds autorisés par les joueurs dépend de la catégorie de tennis qu’ils jouent.





« Tous les joueurs B1 et B2 ont droit à trois rebonds de notre balle audible. Les joueurs B3 ont droit à deux rebonds et les joueurs B4 en ont un. »

Il convient de rappeler que, comme dans le tennis conventionnel, il s’agit du nombre maximum de rebonds qu’un joueur est autorisé à effectuer : il peut en frapper moins s’il le peut.

Pourquoi certains joueurs portent des lunettes de soleil ?

Image:

Les joueurs B1 portent des lunettes de soleil pour uniformiser les règles du jeu au tennis pour aveugles





« Tous les joueurs aveugles doivent porter des lunettes de protection pour qu’ils n’aient absolument aucune chance que la lumière entre dans leur vision – la raison en est d’égaliser les règles du jeu.

« Pour être un joueur aveugle, certaines personnes peuvent avoir une légère perception de la lumière ou une sorte de lueur si elles sont dans un environnement plus lumineux.

« Si je n’avais aucune vision et que mon adversaire le pouvait, cela pourrait être un énorme avantage dans le jeu. Pour être sûr que rien de tout cela ne se reproduise, tout le monde porte des lunettes de soleil et, au niveau international, ils portent des cache-œil collants. Bien. »

L’impact des Blind Games : « Je retrouve enfin quelque chose que j’ai adoré »

Les membres de l’équipe d’Irlande, Rya Devereux et Marguerite Quinn, ont partagé leurs expériences en représentant leur nation, dans l’espoir d’envoyer un message à la communauté des malvoyants et des aveugles.

Devereux, 17 ans, joue dans la catégorie B4 et a découvert que sa vue se détériorait à mesure que son tennis se détériorait.

« C’était horrible. Je pensais vraiment que j’avais fini », a déclaré l’athlète irlandaise, qui participe à ses premiers championnats du monde.

Image:

Rya Devereux, de l’Irlande, s’entraîne avant les Championnats du monde de tennis VI/Blind





« Je ne pouvais vraiment pas pratiquer de sport parce que l’un de mes avantages dans le sport était que j’avais une très bonne coordination œil-main et cela avait tout simplement disparu.

« Cela m’a manqué et j’ai essayé de jouer au tennis pour voyants à plusieurs reprises par la suite, mais cela n’a pas fonctionné. J’étais toujours misérable en jouant.

« C’est pourquoi, lorsque je joue au tennis pour malvoyants, j’en suis tellement ravi parce que je retrouve enfin quelque chose que j’aimais. »

Quinn, une joueuse B3 pour l’Irlande, a perdu une partie de la vision lorsqu’elle a eu un anévrisme cérébral en 2017 et a exhorté les personnes malvoyantes à ne pas abandonner.

« Ne vous arrêtez jamais et ne dites jamais ‘non' », a-t-elle déclaré.

« Oui, il y a certaines choses que l’on ne peut pas faire – je ne peux plus conduire – mais je peux toujours trouver une place parce que je me suis adapté.

« N’abandonnez pas, ne restez jamais assis sur cette chaise, levez-vous, faites quelque chose car il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire.

« Je n’aime pas le mot ‘accepter’, je dis ‘adapter' »

Le tennis pour malvoyants se déroulera à Birmingham du 23 au 27 août, mais pour ceux qui souhaitent s’impliquer, il existe actuellement 26 endroits à travers le Royaume-Uni pour s’impliquer dans le tennis pour aveugles et malvoyants.

Le tennis pour malvoyants se déroulera à Birmingham du 23 au 27 août, mais pour ceux qui souhaitent s'impliquer, il existe actuellement 26 endroits à travers le Royaume-Uni pour s'impliquer dans le tennis pour aveugles et malvoyants.