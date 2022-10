L’équipe de Google se moque du PDG d’Apple, Tim Cook, avec un tweet envoyé depuis l’iPhone

Lorsque vous fouillez dans une entreprise rivale, le faire en utilisant leurs produits ruine complètement tout. Une chose similaire s’est produite lorsque Apple a dévoilé le nouvel iPad Pro M2, l’iPad 10, l’Apple TV 4K de nouvelle génération et Google a décidé de creuser. Tout a commencé lorsque le PDG de l’entreprise, Tim Cook, a publié un hashtag #TakeNote sur Twitter afin que les clients puissent être enthousiasmés par les produits à venir. C’est alors que le compte Google Pixel US a décidé de faire une blague avec le hashtag. Cependant, le responsable des médias sociaux a oublié qu’il tweetait depuis un iPhone.

Une capture d’écran qui devient virale montre une capture d’écran du tweet, ainsi que la balise qui disait “Twitter depuis iPhone”. L’incident a été repéré par le graphiste Ian Zelbo.

Le tweet, qui a maintenant été supprimé et republié, disait: “Hmmmm d’accord, je te vois. #TakeNote @NBA fans… #TeamPixel est là pour vous rapprocher de votre équipe préférée – dites-nous la vôtre et nous pourrons peut-être encore améliorer votre NBA Tip-Off. Regarde:

Twitter pour la police iPhone 👮‍♀️ @MKBHD pic.twitter.com/f7ayNZBRMA — Ian Zelbo (@ianzelbo) 20 octobre 2022

Le tweet est maintenant devenu viral et a réussi à rassembler plus de 10 000 likes. “L’ironie du compte officiel Google Pixel qui tweete depuis un iPhone. Imaginez si Apple faisait un tweet qui disait “Twitter pour Android”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Pour être juste quand je travaillais chez Google. Presque tous ceux que j’ai rencontrés qui travaillaient là-bas utilisaient un iPhone. J’ai vu peut-être des téléphones à 3 pixels et peut-être 2 douzaines de personnes utilisant des téléphones Android et Samsung ordinaires. Gardez à l’esprit que j’ai rencontré plus d’un millier de personnes.

Pendant ce temps, plus tôt en septembre, Google avait publié une vidéo teaser pour sa prochaine gamme de téléphones Pixel 7. Tristement célèbre pour avoir révélé des produits bien avant leur lancement, Google avait décidé d’embrasser les bouffonneries et de publier une vidéo qui montre plusieurs personnes réagissant au Pixel 7 Pro lorsqu’elles sont remises au téléphone.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici