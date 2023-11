L’équipe de golf féminine de Cass Tech honorée par le conseil pour avoir marqué l’histoire de Détroit

Le conseil municipal de Détroit a honoré mardi l’équipe de golf Cass Tech Varsity Girls pour être devenue la première équipe de Détroit à se qualifier pour le tournoi de championnat d’État de Division 1 Girls Golf.

Mary Waters, membre du Conseil, a présenté une résolution de témoignage reconnaissant les réalisations de l’équipe, déclarant : « Les étudiants et leur entraîneur font preuve de dévouement et d’engagement envers le golf, l’excellence académique et le service communautaire, et mettent en valeur les jeunes talentueux qui sont les produits de la communauté des écoles publiques de Detroit. District et la ville de Détroit. »

Six joueurs, l’entraîneur-chef Martin Siml et deux entraîneurs adjoints présents ont reçu une ovation debout et des applaudissements nourris de la part du conseil, des membres de la famille, des professeurs de Cass Tech et d’autres supporters.

“C’est incroyable”, a déclaré Sidney Lee, 17 ans, senior chez Cass Tech. “Je suis tellement fière de mes filles, je suis fière de moi. Nous avons travaillé si dur pour ce moment. On nous dit depuis si longtemps que les filles noires ne jouent pas au golf, que les filles noires ne peuvent pas jouer au golf.” jouer au golf. Et ici, nous brisons ces mensonges, sortons de notre coquille et faisons quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant, et nous sommes simplement fiers de nous-mêmes d’avoir gagné et de représenter notre ville.

L’équipe s’est classée deuxième au tournoi régional et a terminé 17e au tournoi d’État. L’entraîneur adjoint James Evans, grand-père du junior Sydney Evans, a déclaré que les filles ont fait preuve de ténacité en concourant dans des conditions froides et pluvieuses pendant le tournoi. La météo a entraîné un retard de trois heures le premier jour.

“Je suis fier de toutes les jeunes femmes, d’elles toutes, qui sont restées là, les cheveux au vent partout, se cassant les ongles”, a déclaré Evans, 73 ans, en riant.

Plus:L’équipe de golf féminine de Cass Tech entre dans l’histoire en se dirigeant vers le tournoi de championnat d’État

L’entraîneur Siml a déclaré qu’un petit détail l’avait touché au cœur à propos de la participation de l’équipe au tournoi d’État.

“Quand vous allez aux États-Unis, vous avez votre sac de golf et il y a une étiquette sur votre sac de golf”, a déclaré Siml. “Ils l’auront pour le reste de leur vie comme étiquette indiquant qu’ils sont allés aux finales d’État. Donc, personne Je pourrai jamais leur enlever le fait qu’ils ont réellement atteint la finale d’État.

Avec cette saison maintenant terminée et l’équipe ayant perdu 10 seniors à cause de l’obtention du diplôme, Siml se prépare pour le prochain chapitre de la progression du programme de golf féminin.

“Nous voulons prendre la première place aux régionales l’année prochaine, et ensuite nous voulons commencer à concourir pour un championnat d’État”, a déclaré Siml. “Nous devons donc continuer à recevoir un afflux d’étudiants de première année et à intégrer ces étudiants de première année, car notre objectif à Cass Tech est simplement d’être une dynastie, sur le plan académique et sportif.”

Pour Kennedy Watts, capitaine senior et équipe, la reconnaissance de mardi sera un moment dont elle se souviendra pour le reste de sa vie.

“Cela signifie beaucoup; cela nous montre vraiment que d’autres personnes prêtent attention, se soucient de ce que nous faisons et veulent nous soutenir », a déclaré Watts, 17 ans. « Le simple fait de recevoir le prix et d’entendre les acclamations, les applaudissements et le soutien de tout le monde signifiait vraiment beaucoup , cela montre qu’ils se soucient vraiment de notre équipe.