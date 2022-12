L’équipe de France n’est pas aussi profonde que le craignait la première mondiale

La bonne nouvelle pour la France était qu’elle était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. La nouvelle moins réconfortante était que son équipe tant appréciée semblait manquer de la profondeur que beaucoup pensaient qu’elle possédait.

Lors de la défaite de la France face à la Tunisie, les champions en titre ont changé neuf de leurs onze joueurs du match précédent, s’alignant avec l’équipe la plus modifiée du tournoi jusqu’à présent. En soi, c’est une décision compréhensible du manager Didier Deschamps; avec son équipe déjà en tant que vainqueurs de groupe, pourquoi ne pas reposer ses joueurs clés avant que le tournoi ne se transforme en une compétition à élimination directe et il doit compter sur eux pour un potentiel de quatre matchs en 14 jours.

Ce qui l’aurait toutefois inquiété, c’est que cette équipe au nouveau look ne ressemblait guère à des champions du monde.

Les champions actuels de la Coupe du monde ne sont pas les favoris

Avant qu’un ballon ne soit botté au Qatar, de nombreux spectateurs lorgnaient l’équipe de France avec envie. Leur équipe regorgeait de talents sur le terrain et leur ligne de front en détenait à elle seule suffisamment pour inquiéter même les défenses les plus strictes. En plus de cela, ils savaient comment gagner, l’équipe et le manager récoltant le plus gros prix du sport.

Mais ensuite, les blessures sont arrivées, et pas seulement pour les joueurs marginaux. Paul Pogba et N’Golo Kanté, la créativité et l’application au cœur de leur milieu de terrain, ont tous deux été exclus tôt. Raphaël Varane a été contraint de quitter le terrain alors qu’il était en service pour Manchester United et sa position n’était pas garantie. Son éventuel partenaire en défense centrale Presnel Kimpembe a également été exclu. L’attaquant révolutionnaire Christpher Nkunku a été blessé à l’entraînement, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait et le premier match les a vus perdre leur seul arrière gauche établi, Lucas Hernandez.

Tout d’un coup, les réservistes ont dû devenir titulaires. Une nouvelle paire de milieu de terrain non testée composée d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot a été repêchée. Olivier Giroud, un avant-centre de troisième choix probable est devenu le premier choix, un arrière de deuxième corde à quatre a commencé dans leur match d’ouverture et le Deschamps habituellement pragmatique a été contraint d’abandonner son approchez la sécurité d’abord et reconnaissez la force de son équipe et commencez avec quatre joueurs offensifs depuis le début.

Pour les deux premiers matchs, cette tactique a bien fonctionné. Après un premier match éprouvant contre l’Australie où certains joueurs ont mis du temps à s’installer, ils ont rapidement trouvé leur rythme et se sont imposés 4-1. Le match suivant, face à une équipe du Danemark qui les avait déjà battus deux fois cette année, un Kylian Mbappé inspiré les a menés à une victoire 2-1.

La France pas aussi forte qu’on le pensait

Assis en tête du groupe et confortablement dans les 16 derniers, Deschamps peut être pardonné d’avoir un peu changé les choses. Mais peut-être que ce qu’il a fait par inadvertance en sélectionnant un onze aussi modifié était de montrer au reste du monde que l’équipe B de France n’est pas aussi proche de l’équipe A qu’ils craignaient.

La baisse de qualité était assez alarmante à regarder. Des joueurs, comme le milieu de terrain extrêmement prometteur du Real Madrid Eduardo Camavinga, ont été joués hors de position, il y avait un manque de rythme dans toute l’équipe et une brutalité dans leur attaque qui les a vus confortablement dominés par l’équipe classée 30e au monde.

Dans chaque tournoi, une équipe aura un jour de repos. Un match quand les choses, pour une raison ou une autre, ne cliquent pas. Au moins pour la France, dans ce cas, ils peuvent identifier la raison. C’est maintenant à eux de s’assurer que leur premier XI ne perde pas de sa forme car si le match contre la Tunisie est utilisé comme preuve, leur deuxième XI n’est pas à la hauteur pour défendre son titre.