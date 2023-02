L’équipe de Formule 1 Williams dévoile une nouvelle livrée pour la saison 2023

L’équipe de Formule 1 Williams a dévoilé son nouveau look FW 45 à l’usine de Grove avec le pilote américain recrue Logan Sargeant rejoignant l’expérimenté anglo-thaïlandais Alex Albon.

Les anciens champions en difficulté, qui ont terminé 10e et dernier en 2022, ont accueilli Gulf Oil International comme nouveau sponsor de premier plan lundi, mais ont mis en garde contre toute solution rapide pour réduire le fossé entre eux et les meilleures équipes de Formule 1.

Le nouveau directeur de l’équipe et ancien chef de la stratégie de Mercedes, James Vowles, ne commencera pas à travailler à l’usine de Grove avant le 20 février, une semaine après que la voiture ait fait ses débuts en piste à Silverstone.

Albon a déclaré que l’objectif principal était de réaliser des progrès nets et espérait que l’équipe pourrait être des habitués de la deuxième phase de qualification et être plus proche que 2022.

“Je ne pense pas que ce sera quelque chose comme un Haas, où ils sont sortis des blocs et tout de suite très compétitifs”, a-t-il déclaré, faisant référence à des rivaux qui étaient les derniers en 2021 mais qui ont commencé 2022 avec une cinquième place et des points en trois des quatre premiers tours.

« Nous avons beaucoup changé la voiture en termes de philosophie, ce qui peut prendre un peu de temps à comprendre et à optimiser.

“En termes de mises à niveau l’année dernière, nous n’en avions vraiment qu’une importante. Espérons que nous pourrons en faire ressortir des plus petits et plus fréquents.

« Je ne pense pas que nous allons sortir des blocs en tirant, mais nous devons juste être intelligents. Nous l’avons déjà fait l’année dernière. Nous avons commencé l’année sur le pied arrière et nous avons commencé à marquer des points vers la mi-parcours.

Gulf a changé son parrainage de McLaren avec une image de marque bien en vue sur la voiture bleu mat, tandis que la marque de bière américaine Michelob Ultra s’est jointe à son partenaire de banque d’investissement Stephens.

Plusieurs entreprises liées à l’ancien pilote canadien Nicholas Latifi sont entre-temps parties et il y avait encore beaucoup de place pour les sponsors.

“Je pense qu’il y a une perception de la perte de revenus due aux récents changements, mais la réalité est légèrement différente”, a déclaré le directeur commercial de Williams, James Bower.

“Nous lançons également un certain nombre de nouveaux partenaires au début de la saison, donc je pense que nous sommes dans une position plus solide que celle dans laquelle l’équipe se trouve depuis plusieurs années.”

