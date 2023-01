L’équipe de Formule 1 Haas dévoile un nouveau look pour la saison 2023

Haas est devenue la première équipe de Formule 1 à montrer mardi son nouveau look pour 2023 avec un optimisme croissant pour la saison à venir et MoneyGram, basé aux États-Unis, est désormais le sponsor principal.

La révélation en ligne des rendus numériques a montré la voiture à moteur Ferrari dans une palette de couleurs rouge, noir et blanc rafraîchie.

“C’est formidable que nous soyons les premiers à présenter notre livrée, mais notre attention est résolument tournée vers la mise en route du VF-23 et la préparation de la saison à venir”, a déclaré le patron de l’équipe, Guenther Steiner.

“Nous avons vraiment quelque chose sur quoi bâtir après les performances de l’an dernier.”

La nouvelle voiture roulera pour la première fois à Silverstone le 11 février avant d’être testée à Bahreïn du 23 au 25 février. La saison démarre alors sur le circuit de Sakhir le 5 mars.

Haas a terminé huitième des 10 équipes en 2022 après avoir occupé la dernière place en 2021.

Ils ont un nouveau pilote, le Danois Kevin Magnussen restant, mais le vétéran allemand Nico Hulkenberg remplace le jeune compatriote Mick Schumacher.

PÔLE SURPRISE

Magnussen a fourni un moment fort de la saison 2022 de l’équipe avec une pole position surprise au Grand Prix du Brésil.

“Nous nous dirigeons vers une nouvelle saison portée par de solides performances d’équipe l’an dernier et un retour aux finitions payantes”, a déclaré le propriétaire Gene Haas.

“L’objectif pour la saison 2023 est naturellement de le faire de manière plus cohérente et avec Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg, je pense certainement que nous avons un duo de pilotes expérimentés plus que capable de livrer ces points un dimanche.”

L’équipe a annoncé un accord pluriannuel pour que la société de paiements et de transfert d’argent MoneyGram International Inc. soit leur sponsor en titre en octobre dernier.

Les deux précédents parrainages en titre de l’équipe ont pris fin prématurément, un accord avec la marque de boissons Rich Energy a pris fin après seulement 14 courses en 2019 et le producteur russe de potasse Uralkali a abandonné l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine.

L’arrivée de MoneyGram, actif dans 200 pays, ouvre une nouvelle ère pour l’équipe.

« Je pense que les choses ont évolué de manière très positive. L’énergie autour de l’équipe est incroyablement dynamique, ils sont très, très excités et enthousiastes », a déclaré à Reuters le directeur général de MoneyGram, Alex Holmes.

“Je pense qu’ils sentent qu’ils sont maintenant à un endroit où ils vont avoir des conditions de concurrence très équitables.”

Les champions Red Bull sont les prochains à lancer leur voiture RB19 à New York vendredi. L’équipe a également un sponsor en titre basé aux États-Unis dans le géant du logiciel Oracle.

